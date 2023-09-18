Госдума может запретить продавать энергетики несовершеннолетним

Депутат считает, что розничная продажа энергетических напитков несовершеннолетним должна быть запрещена по всей стране. Сейчас этот запрет действует только в некоторых регионах.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вернуться к рассмотрению запрета энергетических напитков для несовершеннолетних. Об этом пишут «РИА Новости».

В эту осеннюю сессию подниму вопрос по запрету энергетиков для несовершеннолетних. Ранее уже был внесен один из законопроектов. Считаю, что необходимо реанимировать работу в этом направлении, которая была начата в начале текущего года. В вопросе защиты здоровья детей второстепенных вопросов быть не может, — сказал Султан Хамзаев.

Сейчас более 30 субъектов РФ на региональном уровне запретили продавать энергетики детям и подросткам. Однако это хотят распространить на всю страну.