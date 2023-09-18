Должникам улучшат условия для погашения просрочки по кредитам

Клиенты смогут оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше выплат неустоек банку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект изменений в закон о потребительском кредите.
Сейчас внесенные средства сначала идут на погашение задолженности по процентам и основному долгу, потом выплачивается неустойка банку, а в самую последнюю очередь – основной долг.
Если у заемщика затруднительное финансовое положение и он начинает вносить небольшие суммы, то этих средств будет хватать только на оплату штрафа и процентов за пользование деньгами. При этом размер основного долга не сократится.
Законопроект предусматривает иной порядок погашения: сначала средства пойдут на уплату задолженности, затем процентов, основного долга, и в самом конце – штрафов и неустоек банку.
Минюст и Центробанк одобрили такую схему распределения средств, поскольку это снизит долговую нагрузку заемщика.
Однако с этим не согласились кредитные организации. Они считают, что плата за пользование кредита сверх установленного срока будет ложиться на банк.
Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский рассказал, что добросовестным клиентам, которые своевременно оплачивают кредит, пени не начисляются. Если заемщик столкнулся с трудностями, то у банков и так есть разные варианты реструктуризации долга.
Комментарий от главного редактора «Клерка»
Подобный подход для проблемных задолженностей стоило рассмотреть уже давно. Протест банков понятен — раньше они могли «накручивать» проценты долгое время, а сейчас лавочка закрывается.
При этом многие банки предпочитают не взыскивать долги самостоятельно (а ведь все законные рычаги и отработанные процедуры для этого у банка есть), а просто продают долг коллекторам.
Каждый заемщик должен знать, что согласно п.п. 13 п. 9 статьи 5 закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 условие об уступке долга — это индивидуальное условие договора, которое должно быть согласовано с заемщиком. У него есть право выбора — отказаться от возможной передачи долга тертьим лицам или нет. Решение замщика не должно влиять на заключение кредитного договора. ЦБ напоминал об этом в своем письме.
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