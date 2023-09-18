Должникам улучшат условия для погашения просрочки по кредитам

Сначала клиенты будут гасить основной долг с процентами, а только потом выплачивать штрафы и неустойку банку.

Клиенты смогут оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше выплат неустоек банку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект изменений в закон о потребительском кредите.

Сейчас внесенные средства сначала идут на погашение задолженности по процентам и основному долгу, потом выплачивается неустойка банку, а в самую последнюю очередь – основной долг.

Если у заемщика затруднительное финансовое положение и он начинает вносить небольшие суммы, то этих средств будет хватать только на оплату штрафа и процентов за пользование деньгами. При этом размер основного долга не сократится.

Законопроект предусматривает иной порядок погашения: сначала средства пойдут на уплату задолженности, затем процентов, основного долга, и в самом конце – штрафов и неустоек банку.

Минюст и Центробанк одобрили такую схему распределения средств, поскольку это снизит долговую нагрузку заемщика.

Однако с этим не согласились кредитные организации. Они считают, что плата за пользование кредита сверх установленного срока будет ложиться на банк.

Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский рассказал, что добросовестным клиентам, которые своевременно оплачивают кредит, пени не начисляются. Если заемщик столкнулся с трудностями, то у банков и так есть разные варианты реструктуризации долга.