Директор севастопольского предприятия спрятал от налоговой почти 10 млн рублей

Директор фирмы из Севастополя заработал на монтаже электричества больше 9,7 млн рублей и перевел средства на счета третьих лиц, чтобы сэкономить на страховых взносах. Об этом пишет Севастопольский новостной портал со ссылкой на управление Следственного комитета по Республике Крым.
Следствие установило, что директор ООО знал о недоимках по страховым взносам и вместо того, чтобы уплатить деньги в бюджет, он попытался скрыть свои доходы.
Средства перевели на счета третьих лиц, чтобы налоговая не смогла взыскать более 2,7 млн рублей. Однако преступление было раскрыто.
«Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые экспертизы. Ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации от совершенного преступления и неуплаченной задолженности, был полностью возмещен», — сказали в Главном следственном управлении Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю.
Кроме выплаты страховых взносов обвиняемый должен выплатить штраф по ч. 1 ст. 199.2 УК за сокрытие денежных средств в крупном размере.
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Комментарий от главного редактора «Клерка»
Обратите внимание, что бизнес любого масштаба пытается использовать абсолютно одинаковые схемы для ухода от налогов. Вместо сотрудников — ИП и самозанятые, вместо белой зарплаты — конверты, по НДС — однодневки. Причем все эти схемы ФНС знает прекрасно и вычисляет очень легко.
Для меня загадка, почему руководители до сих пор не научились находить реальные способы экономии (законной). А еще нужно уметь вкладываться в бизнес, а не в себя. По-моему тут замешана чистая жадность. Как вы считаете?
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