Можно запросить у налоговиков акт сверки старой формы по налогам за прошлые годы

Разъяснение дает ФНС в письме от 13.09.2023 № ПА-4-19/11651@.
В марте ФНС обновила свою методичку по организации ЭДО между налоговиками и налогоплательщиками. Уточнили период, за который можно запросить документы у налоговиков. В частности, можно запросить акт сверки либо за отчетный год, либо один из периодов отчетного года (в том числе, до 01.01.2023).
То есть, акт сверки (на бумаге или электронно) вам пришлют за любой период. Но форма акта будет разная.
Смотрите в нашей таблице, какую форму вам ждать в ответ на запрос.
Период
Форма акта сверки
Формат акта сверки
До 01.01.2023
Приказ ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685@
Приказ ФНС от 04.10.2010 № ММВ-7-6/476@
После 01.01.2023
Приказ ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@
При этом для запроса акта надо применять форму заявления из письма ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879.
О запросе акта сверки ФНС рассказывала в письме от 27.07.2023 № ЗГ-3-19/9833@.
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