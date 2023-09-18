Можно запросить у налоговиков акт сверки старой формы по налогам за прошлые годы

Если вы запросите в ИФНС акт сверки по налогам за 2023 год, его пришлют по новой форме. Если запрос будет за период до 01.01.2023, бланк акта будет старый.

Разъяснение дает ФНС в письме от 13.09.2023 № ПА-4-19/11651@.

В марте ФНС обновила свою методичку по организации ЭДО между налоговиками и налогоплательщиками. Уточнили период, за который можно запросить документы у налоговиков. В частности, можно запросить акт сверки либо за отчетный год, либо один из периодов отчетного года (в том числе, до 01.01.2023).

То есть, акт сверки (на бумаге или электронно) вам пришлют за любой период. Но форма акта будет разная.

Смотрите в нашей таблице, какую форму вам ждать в ответ на запрос.

При этом для запроса акта надо применять форму заявления из письма ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879.

О запросе акта сверки ФНС рассказывала в письме от 27.07.2023 № ЗГ-3-19/9833@.