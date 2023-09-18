Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Сальдо ЕНС

Можно запросить у налоговиков акт сверки старой формы по налогам за прошлые годы

Если вы запросите в ИФНС акт сверки по налогам за 2023 год, его пришлют по новой форме. Если запрос будет за период до 01.01.2023, бланк акта будет старый.
7

Разъяснение дает ФНС в письме от 13.09.2023 № ПА-4-19/11651@.

В марте ФНС обновила свою методичку по организации ЭДО между налоговиками и налогоплательщиками. Уточнили период, за который можно запросить документы у налоговиков. В частности, можно запросить акт сверки либо за отчетный год, либо один из периодов отчетного года (в том числе, до 01.01.2023).

То есть, акт сверки (на бумаге или электронно) вам пришлют за любой период. Но форма акта будет разная.

Смотрите в нашей таблице, какую форму вам ждать в ответ на запрос.

Период

Форма акта сверки

Формат акта сверки

До 01.01.2023

Приказ ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685@

Приказ ФНС от 04.10.2010 № ММВ-7-6/476@

После 01.01.2023

Приказ ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@

При этом для запроса акта надо применять форму заявления из письма ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879.

О запросе акта сверки ФНС рассказывала в письме от 27.07.2023 № ЗГ-3-19/9833@.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Судебная практика по налоговым спорам

    Компания не обоснованно уменьшила налоговую базу на убыток прошлых налоговых периодов. Это стало основанием для доначисления налога

    Основанием для доначисления налога послужил вывод ФНС о том, что Общество в нарушение статьи 283 НК не обоснованно уменьшило налоговую базу на убыток прошлых налоговых периодов.

    46
    Логотип advokatshaderkov
    advokatshaderkov
    Интернет и IT

    Запретить, нельзя продать. Как обезопасить свою квартиру от продажи мошенниками за 30 секунд?

    Раньше для установки запрета требовалось лично идти в МФЦ или Росреестр. Теперь это можно сделать онлайн на портале Госуслуги. Как оформить запрет и зачем он нужен.

    147
    Логотип LRurist
    LRurist
    Антимонопольное право

    МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 обязали раздавать интернет бесплатно. ФАС выдала предупреждения «большой четверке»

    Операторы должны перестать брать с абонентов деньги за раздачу интернета с телефона, соответствующее предписание выдала ФАС.

    МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 обязали раздавать интернет бесплатно. ФАС выдала предупреждения «большой четверке»
    39
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Найдите работу с подборкой самых крутых вакансий дня от «Клерка»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    39
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

    Даем добро на саморекламу! Коллеги, каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК вы можете написать в комментариях под этим постом о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
    4
    86
    Логотип msneg
    msneg

    170 атак ежедневно. Впечатляющие цифры про ситуацию с инфобезопасностью от СОЛАР + фото-отчет с крутого ивента

    На днях я как издатель «Клерка» ходила на презентацию группы компаний «Солар» (ранее «РТК-Солар»), которые рассказали, как изменился мир кибербезопасности и какие новинки скоро появятся на рынке. Поделюсь с вами интересными фактами и цифрами по кибербезопасности, а также своими фотографиями.

    170 атак ежедневно. Впечатляющие цифры про ситуацию с инфобезопасностью от СОЛАР + фото-отчет с крутого ивента
    1
    54
    Логотип LRurist
    LRurist
    Право

    Гарантийные обязательства. Сложности защиты интересов подрядчика в суде

    Последние годы моей работы были в компании, занимавшейся строительством автомобильных дорог и аэропортов (о, да! и тех, что вы видите, прилетая в Москву). Так что проблема качества всегда стояла на первом месте!

    23
    Читать еще
    Мнения