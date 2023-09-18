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Вебинары для бухгалтеров

🎓 Вебинар. Внедрение управленческого учета в компании: пошагово и с нуля. Уже сегодня в 11:00 мск!

Внедрение управленческого учета - одна из сложных задач, которая стоит перед компанией. Разберитесь, какие варианты решения есть и как это сделать.
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Прежде чем внедрять управленческий учет, надо определиться что внедряем: управленческую отчетность или управленческий учет. При этом руководство хочет результат внедрения очень быстро, а настройка — процесс не быстрый. Также необходимо определиться, как автоматизировать этот процесс и какие формы отчетности в результате нужны собственнику бизнеса.

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Спикер Елена Аверичева — управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий, владелец Telegram-канала «Тайны Бизнес Финансов».

На вебинаре разберем:

1. Внедрение управленческого учета в компании. Что внедряем: управленческий учет или управленческую отчетность.

2. Аудит бизнеса:

  • Интервью сотрудников;

  • Блок -схема бизнес- процессов;

  • Полнота контроллинга;

  • Достоверность отчетности.

3. Подбор информационной системы для управленческого учета

  • 1С Управление торговлей;

  • 1С УНФ;

  • 1С Комплексная автоматизация;

  • Гугл таблицы;

  • Облачные сервисы;

  • POWER BI;

  • БИТ Финанс.

4. Этапы внедрения:

  • Аналитика, статьи и ЦФО;

  • Контроль Денег и казначейство;

  • Планы продаж и производства;

  • Продажи-производство-закупки;

  • Отчеты контроля для каждого подразделения;

  • Регламенты, KPI, и видеоинструкции.

5. Отчеты для собственника.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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