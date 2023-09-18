У ИП не принимают корректировочное уведомление на НДФЛ с кодом, рекомендованным ФНС

Вместо того, чтобы в уведомлении на аванс по НДФЛ поставить код периода – 2 квартал 2023 года (34/02), бизнесменам пришлось по рекомендации ФНС ставить код – 4-ый месяц 2-го квартала (31/04). Первичное уведомление с таким кодом ушло, а отправить уточненку уже не получилось.

Такой проблемой поделился ИП на ОСНО в Telegram-чате ФНС.

ИП решил пересдать уведомление за 2 квартал на НДФЛ 15%, заполнил документ точно также, как и первичное уведомление, только с правильной суммой.

Но увы. На этот раз налоговикам не понравился код периода.

Пришел ответ от ФНС об ошибке:

«Код: 0400500000 Описание: Таблица 2. По КБК = 18210102080011000110, коду ОП = 31, году = 2023, номеру платежа = 04 не идентифицирован Срок уплаты Код: 0400500000 Описание: Таблица 2. Строка начисления не может быть сформирована».

После неудачной попытки отправки документа по ТКС, ИП пытался сдать уведомление через личный кабинет, но не нашел там подходящего кода.

Напомним, КБК НДФЛ 15% одинаковый как для налоговых агентов за работников, так и для ИП на ОСНО за себя. Поэтому в начале года были проблемы с уведомлениями на этот налог.

В сочетании с кодом периода 34/02 этот КБК может означать одновременно:

НДФЛ ИП за 2 квартал;

НДФЛ за наемных работников за ноябрь.

Но в сочетании с кодом 34/04 этот КБК означает только одно – НДФЛ ИП.

Кстати, скоро изменят срок уплаты авансов по НДФЛ для ИП на ОСНО. Сейчас срок – 25 число после окончания квартала. Будет 28 число.