💥 Меняют срок уплаты НДФЛ для ИП

В 2023 году унифицировали сроки уплаты налогов, но не все. Забыли про авансы по НДФЛ для ИП на ОСНО. Но это исправят.

Доработанный проект Минфина с очередными поправками в НК РФ размещен на федеральном портале.

Все налоги платят до 28 числа, в том числе авансы ИП на УСН. Но для ИП на ОСНО срок уплаты авансов по НДФЛ – 25 число (25.04, 25.07, 25.10).

ИП недоумевали, почему все сроки в НК поменяли, а для них оставили прежний. В недавних поправках в НК РФ (закон № 389-ФЗ) норму о сроке тоже не поменяли. В новых поправках снова не было такого изменения. И вот эти поправки доработали и срок для авансов наконец-то унифицируют.

Новый срок уплаты ежеквартальных авансов по НДФЛ – 28 число. То есть, для ИП на ОСНО сроки будут такие же, как у ИП на УСН.

Срок уплаты годового налога ИП на ОСНО остается прежний – 15 июля.

Кстати, с авансами по НДФЛ у ИП долгое время была курьезная ситуация.

Налоговики отказывались принимать у ИП уведомления на авансы по НДФЛ, потому что их не утраивал код периода (34/01, 34/02). Об этой скандальной истории мы рассказывали тут.

Бизнесмены требовали от ФНС решения этой проблемы и решение вышло – указывать коды 21/04, 31/04, 33/04.

То есть не номер квартала в году (1-ый, 2-ой, 3-ий), а четвертый месяц в каждом квартале.