Правительство решило блокировать анонимные виртуальные номера

DEF-номера берут в аренду, чтобы создать аккаунт в социальных сетях или в мессенджерах, без привязки к реальному номеру телефона. Правительство признало такие виртуальные номера угрозой в сфере безопасности и начнет блокировать как сами номера, так и сервисы, которые их продают.

После 1 сентября 2024 года начнутся блокировки виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров). Их использование признали угрозой безопасности в сфере интернета и связи. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на распоряжение правительства.

Сейчас для регистрации в социальных сетях и мессенджерах нужно предоставить номер мобильного телефона, по нему можно идентифицировать владельца. Однако зачастую для этого используют не реальные, а виртуальные DEF-номера.

Такие номера принадлежат иностранным операторам связи и сдаются в аренду. При оформлении персональные данные пользователя не указываются.

Временные номера зачастую используют мошенники, которые создают аккаунты в социальных сетях или в мессенджерах, чтобы распространять противоправную информацию и обманывать пользователей.

Блокировать будут не только сами виртуальные анонимные номера, но и работу сервисов, которые их предоставляют.