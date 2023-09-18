💥 Самое время разобраться в ФСБУ и не получать штрафы за ошибки в учете!

«Клерк» подготовил онлайн-курсы по новым ФСБУ всего за 2 990 рублей. Вы сможете забыть о претензиях налоговиков и начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.

Сейчас всем бухгалтерам важно разобраться с ФСБУ. Поэтому мы сделали отдельные онлайн-курсы всего за 2 990 рублей.

Бухгалтеры отказываются самостоятельно изучать текст ФСБУ Аренда: потому что в нем ничего не понятно! Мы их прекрасно понимаем, и поэтому сделали курс, где простым языком объясняем, как вести бухучет аренды у арендатора и арендодателя.

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У каждой компании есть запасы: сейчас это понятие налоговиками трактуется максимально широко. На курсе научитесь вести учет по обязательному стандарту ФСБУ 5/2019 «Запасы».

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А еще мы сделали экспресс-курс, где вы научитесь работать с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Это целый пошаговый мануал с примерами, как быстро внедрить в работу новые правила.

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Нет времени изучать все по отдельности? Рекомендуем пройти курс повышения квалификации «Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация». Вы глобально изучите все новые ФСБУ и получите официальный диплом, который внесем в ФИС ФРДО.

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Забудьте об ошибках в учете и о претензиях налоговиков к вашей отчетности!