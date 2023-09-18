В App Store добавили фейковое приложение «Тинькофф банка»

Не скачивайте и не устанавливайте это мобильное приложение: оно не имеет отношения к банку.

В официальном магазине Apple для iOS появилось фейковое мобильное приложение от банка «Тинькофф». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на поддержку банка.

Это не наше приложение, скачивать его нельзя. Не гарантируем безопасность ваших данных, если вы скачаете это приложение и запустите его на телефоне, — сказали в банке.

Поддельное приложение оформлено в цветах бренда «Тинькофф», однако в описании не указано, какому именно банку оно принадлежит.

Установить официальное приложение на iOS можно только с помощью представителя «Тинькофф банка».

В марте 2023 года из App Store удалили приложения «Тинькофф». В августе банковские приложения стали недоступны для скачивания в Google Play.