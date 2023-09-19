Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств перенесли на осень 2024 года

Запустить пилотный проект должны были 1 марта, но этого так и не сделали. Эксперимент отложили до 1 сентября 2024, теперь его самостоятельно будет проводить Минздрав.

Пилотный проект по созданию федерального реестра, где будет информация обо всех выписанных рецептах, решили отложить до 1 сентября 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».

В 2022 году президент поручил правительству создать такой реестр. С июля 2022 по май 2023 года эксперимент должен был проходить в Башкирии, Татарстане, Белгородской и Московской областях. Запуск был анонсирован на 1 марта, однако пилотный проект так и не начался.

Предполагалось, что выписанные электронные рецепты появятся на Госуслугах. После чего пациент сможет заказать эти лекарства на дом с курьерской доставкой и получить медикаменты по паспорту.

ЦРПТ «Цифроздрав», который должен был стать оператором системы электронные рецептов, перестал работать над проектом. В 2023 году на это потратили 17,5 млн рублей. Теперь Минздрав будет вести проект самостоятельно.

В марте 2023 года в Москве можно заказать рецептурные препараты онлайн в аптеках «Самсон-Фарма», «Планета ТМ», «Эркафарм» и «Еаптека». При этом забрать заказ придется только самовывозом.