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Общество

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств перенесли на осень 2024 года

Запустить пилотный проект должны были 1 марта, но этого так и не сделали. Эксперимент отложили до 1 сентября 2024, теперь его самостоятельно будет проводить Минздрав.
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Пилотный проект по созданию федерального реестра, где будет информация обо всех выписанных рецептах, решили отложить до 1 сентября 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».

В 2022 году президент поручил правительству создать такой реестр. С июля 2022 по май 2023 года эксперимент должен был проходить в Башкирии, Татарстане, Белгородской и Московской областях. Запуск был анонсирован на 1 марта, однако пилотный проект так и не начался.

Предполагалось, что выписанные электронные рецепты появятся на Госуслугах. После чего пациент сможет заказать эти лекарства на дом с курьерской доставкой и получить медикаменты по паспорту.

ЦРПТ «Цифроздрав», который должен был стать оператором системы электронные рецептов, перестал работать над проектом. В 2023 году на это потратили 17,5 млн рублей. Теперь Минздрав будет вести проект самостоятельно.

В марте 2023 года в Москве можно заказать рецептурные препараты онлайн в аптеках «Самсон-Фарма», «Планета ТМ», «Эркафарм» и «Еаптека». При этом забрать заказ придется только самовывозом.

Комментарии

1
  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 52 минуты назад

    Нет

    Несколько лет назад одна аптека в нашем городе торговала с заказами по телефону и доставкой. Было удобно, цена за доставку невысокая, инвалидам бесплатно. Было удобно, я часто пользовался.

    Прикрыли, ибо низзя!!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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