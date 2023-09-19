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Банки

Теперь предприниматели могут пользоваться платежным терминалом в смартфоне

Покупателю достаточно приложить карту к смартфону кассира или отсканировать QR-код для оплаты покупки.
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«Тинькофф Бизнес» разработал приложение Pay to phone, благодаря которому предприниматели и компании могут принимать бесконтактные платежи с помощью собственного смартфона.

Покупателю достаточно просто приложить к смартфону бизнесмена карту или отсканировать QR-код.

Прием платежей с помощью смартфона будет удобен малому бизнесу, он позволяет начать обслуживать покупателей в торговой точке, не дожидаясь установки терминала банком. Это актуально компаниям из удаленных регионов, поскольку увеличение времени доставки устройств до них не будет откладывать старт приема оплат. Кроме того, приложение позволит подстраховаться на случай, если платежный терминал временно выйдет из строя по каким-то причинам, — сказал руководитель управления продуктов «Тинькофф Бизнеса» Леонид Назаров.

Приложение можно установить на смартфоны всех кассиров, которые работают в одной торговой сети. При этом информация по платежам со всех устройств автоматически отображается в аккаунте владельца бизнеса.

Чтобы воспользоваться технологией, у мерчанта, принимающего оплату, должны быть:

  • счет в Тинькофф Бизнесе;

  • смартфон на Android с модулем NFC.

Преимущества приложения Pay to phone:

  • Можно доверить прием платежей кассирам и получать сводную отчетность по всем торговым точкам в личном кабинете или в мобильном приложении.

  • Можно подключать неограниченное количество торговых точек и кассиров.

  • Нет абонентской платы за подключение дополнительных кассиров.

  • Можно принимать бесконтактные платежи по картам и QR-кодам СБП.

Подключить продукт и открыть расчетный счет в «Тинькофф Бизнесе» можно в самом приложении Pay to phone, а также в чате, в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении «Тинькофф Бизнес», через персонального менеджера или по телефону 8 800 555-77-78.

Когда продукт будет подключен, клиент или его кассир получат СМС-сообщение.

Для всех новых клиентов «Тинькофф Бизнеса» действует акция. При начале использования Pay to phone в период с 1 сентября по 30 ноября 2023 года включительно, комиссия за прием платежей по картам будет составлять 1% в течение двух месяцев с даты первой операции.

После этого периода — 2,19%. При оплате по QR-коду комиссия составит 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности компании. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

Реклама: АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ИНН: 7710140679, erid: LjN8K2kvb

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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