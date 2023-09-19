📌 Бухгалтерские проводки по учету цифрового рубля будут идти через счет 53

Разъяснения – в информационном сообщении Минфина от 18.09.2023 № ИС-учет-47.
Цифровой рубль – это разновидность безналичных денег, поясняет Минфин.
Что такое цифровой рубль, для чего нужен и когда заработает, мы разбирали здесь.
Проводки будут такие:
Д 53 – К 51 – перевод денег с иного банковского счета;
Д 53 – К 55 – уменьшения остатка электронных денег;
Д 51 – К 53 – перевод денег на иной банковский счет;
Д 55 – К 53 – увеличение остатка электронных денег;
Д 60 – К 53 – перевод цифровых рублей в оплату приобретаемых товаров, работ, услуг;
Д 53 – К 62 – перевод цифровых рублей в оплату проданных организацией товаров, работ, услуг, иного имущества;
Д 68, 69 – К 53 – перевод цифровых рублей в уплату сумм налогов;
Д 70, 73 – К 53 – перевод цифровых рублей в счет расчетов с персоналом;
Д 76 – К 53 – перевод цифровых рублей на иные цели;
Д 91 – К 53 – оплата услуг оператора платформы цифрового рубля.
Актуальный план счетов смотрите здесь.
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