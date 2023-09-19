📌 Бухгалтерские проводки по учету цифрового рубля будут идти через счет 53

Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?

НДФЛ приходится удерживать как с аванса, так и с оставшейся ее части. Это сказалось на том, что в базе 1С при расчете налога могут возникать ошибки. Необходимо разобраться в том, как устранить эту проблему.