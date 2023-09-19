👻Почем стоит похоронить? В Трибуне обсуждают похоронную отрасль

Минстрой предложил обновить регулирование похоронной отрасли. Ведомство разработало законопроект о похоронном деле. Бухгалтеры обсуждают, что изменится, текущие цены и стоит ли откладывать деньги.

Минстрой предлагает легализовать частные похоронные бюро, кладбища и крематории, лишать их лицензии в случае нарушений и наделить власти полномочиями отслеживать цены на погребения.

Объем российского похоронного рынка экспертами оценивается в 360 млрд руб. в год. Средний прейскурант на ритуальные услуги в 2023 году составляет 100 000 руб. И это похороны на минималках.

В Трибуне обсуждают ценны на услуги и стоит ли при жизни заботиться о своем последнем месте пристанища. А еще шутят😀 Кто не успел поделиться своим мнением, приходите сюда.