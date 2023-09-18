Почем стоит похоронить? Похоронную отрасль решили легализовать, а уход за брошенными захоронениями возложить на работодателей усопшего

Минстрой предложил обновить регулирование похоронной отрасли. Ведомство разработало законопроект о похоронном деле, который заменит текущий закон, принятый еще в 1996 году и уже не отражающий реальность, в которой оказание ритуальных услуг «стало самостоятельным видом предпринимательства». В законе есть неожиданные моменты.

Минстрой предлагает легализовать частные похоронные бюро, кладбища и крематории, лишать их лицензии в случае нарушений и наделить власти полномочиями отслеживать цены на погребения и добавить возможность продавать на торгах места для семейных захоронений, сообщает «Коммерсантъ».

Всего этого нет в текущем законе, принятом еще в 1996 году. По мнению Минстроя необходимость в новом законе назрела давно.

По действующему закону похоронами могут заниматься только службы, созданные властями муниципалитетов, «вопреки сложившейся практике, когда оказание таких услуг стало самостоятельным видом предпринимательства». Действующее законодательство «носит декларативный характер» и не учитывает работу частных похоронных бюро, появившихся на рынке после 1996 года, — следует из пояснительной записки.

Минстрой предлагает, чтобы власти выдавали организациям и индивидуальным предпринимателям разрешения на оказание услуг погребения и отзывали их при систематическом нарушении правил в течение трех лет.

Одним из таких нарушений, согласно документу, может быть отказ принимать заказы через специализированные пункты или диспетчерские центры. В документе также предлагается наделить власти полномочиями ввести реестрспециализированных служб, отслеживать стоимость их услуг.

Кроме того, Минстрой предлагает добавить возможность для граждан покупать на торгах участки на кладбищах под семейные захоронения.

Действующий закон никак не решает проблемы с заброшенными могилами усопших, не имевших близких родственников. Поэтому Минстрой предложил возложив уход за такими могилами на работодателей усопших(чтоо?👀) или религиозные организации, в которых те состояли. Про новую ответственность для работодателей самый неожиданный поворот!

Реальный объем российского похоронного рынка экспертами ранее оценивался в 360 млрд руб. в год. В то же время, по данным Росстата, в 2022 году оборот этого рынка по всей России составил только 90 млрд руб.Внушительные цифры, скажите?

По поводу внушительных цифр высказался и директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, который подчеркнул, что сейчас распространена практика, когда все дополнительные работы на кладбище выполняются по «космическим ценам» подрядными организациями, за отказ от этих услуг родственники усопшего не могут его захоронить по формальным причинам. Эксперт считает, что решить проблему помогут фиксированные цены на услуги. Но предлагаемый проект пока не закрывает все лазейки «для осуществления расчетов в обход кассы», добавляет он.

Средний прейскурант на ритуальные услуги в 2023 году

А теперь давайте посмотрим, сколько стоят похороны в 2023 году и нужно ли откладывать себе уже сейчас на гробовые (цены по Москве — прим.ред.).

В среднем по цене комплекс ритуальных услуг от 100 000 руб. И это похороны на минималках. Три года назад похороны на Хованском кладбище без покупки места обошлись в 200 тыс. рублей.

В пакет с минимальной стоимостью войдет:

деревянный гроб с тканевой обивкой;

урна (при кремации);

автокатафалк для перевозки тела умершего;

оформление документации.

Стоимость копки могилы от 38.000 рублей.

Комплекс услуг кремации + урна для праха — 25.500 рублей.

Гробы от 6550.

Венки от 3600.

Надмогильные сооружения от 3900.

Напомним, что в России существует пособие на погребение. В 2023 году оно составляет 6 964 рубля. Плюс существуют региональные надбавки.