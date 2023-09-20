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Трудовые отношения

Сотрудник в последний день своего отпуска не должен работать во вторую смену

При сменном графике работы одна смена может захватывать два календарных дня (вечер одного дня и ночь другого). Отпускника нельзя ставить в график в ту смену, часть которой приходится на его отпуск.
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Такое разъяснение дают специалисты Роструда в Telegram-канале ведомства.

Пример

Работник с графиком с 20:00 до 08:00 находится в отпуске и последний день отпуска приходится на его рабочую смену.

С 20:00 до 23:59 сотрудник еще в отпуске, а с 00:00 до 8:00 отпуска уже нет, а смена есть.

В этом случае в смену с 20:00 до 08:00, частично приходящуюся на последний день отпуска, должен быть назначен другой работник.

Очередной рабочей сменой для отдохнувшего сотрудника будет следующая полная смена после смены, частично приходящейся на последний день отпуска.

Производственные календари вы можете найти на нашем сайте.

Комментарии

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