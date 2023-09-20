Сотрудник в последний день своего отпуска не должен работать во вторую смену

Такое разъяснение дают специалисты Роструда в Telegram-канале ведомства.

Пример

Работник с графиком с 20:00 до 08:00 находится в отпуске и последний день отпуска приходится на его рабочую смену.

С 20:00 до 23:59 сотрудник еще в отпуске, а с 00:00 до 8:00 отпуска уже нет, а смена есть.

В этом случае в смену с 20:00 до 08:00, частично приходящуюся на последний день отпуска, должен быть назначен другой работник.