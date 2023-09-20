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Кредитование

В России хотят запустить социальную программу кредитования взамен льготной ипотеки

В России могут запустить «социально ориентированную» программу кредитования взамен льготной ипотеки, действие которой закончится летом 2024 года.
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Программа льготной ипотеки завершится 1 июля 2024 года. Отмена части льготных программ по ипотеке приведет к сокращению до 2028 года ввода нового жилья совокупно на 30 млн кв. м, опасаются в аппарате профильного вице-премьера Марата Хуснуллина. Взамен там предлагают запустить единую «социально ориентированную программу» кредитования, пишет «Коммерсантъ».

«Условия кредитования становятся менее выгодными уже сегодня. На это, в частности, влияет решение ЦБ повысить ключевую ставку до 13% и постановление правительства, которое повышает с 20 сентября минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой до 20%. Ужесточение выдачи ипотеки «приводит к искусственному ажиотажному спросу», указано в стратегии.», — сообщил Хуснуллин.

По данным «Дом.РФ», на начало сентября 2023 года по всем льготным программам выдано 6,88 трлн руб., направленных на покупку 96,6 млн кв. м жилья.

Комментарии

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