В России хотят запустить социальную программу кредитования взамен льготной ипотеки

В России могут запустить «социально ориентированную» программу кредитования взамен льготной ипотеки, действие которой закончится летом 2024 года.

Программа льготной ипотеки завершится 1 июля 2024 года. Отмена части льготных программ по ипотеке приведет к сокращению до 2028 года ввода нового жилья совокупно на 30 млн кв. м, опасаются в аппарате профильного вице-премьера Марата Хуснуллина. Взамен там предлагают запустить единую «социально ориентированную программу» кредитования, пишет «Коммерсантъ».

«Условия кредитования становятся менее выгодными уже сегодня. На это, в частности, влияет решение ЦБ повысить ключевую ставку до 13% и постановление правительства, которое повышает с 20 сентября минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой до 20%. Ужесточение выдачи ипотеки «приводит к искусственному ажиотажному спросу», указано в стратегии.», — сообщил Хуснуллин.