Когда компаниям вносить авансовый платеж на УСН в 2023 году. Не пропустите срок оплаты

19 дивидендных акций Китая: финансовый сектор

Продолжаю изучать китайские дивидендные акции на Гонконгской бирже, доступные через СПб Биржу. Как мы знаем, в Китае любят дивиденды не меньше, чем в РФ, а платят их в HKD. В первую очередь решил рассмотреть финсектор, а следом за ним будет нефтегазовый.