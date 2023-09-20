ИП может оплатить свои личные имущественные налоги с бизнес-счета платежкой-01, а для налогов по бизнесу применять платежки-02

Уплата какого-то налога платежкой-01 не лишает права на платежки-02. Право на платежки-02 теряется после сдачи уведомления, и то только по конкретному налогу.

Кстати, у нас есть разбор про мифы и заблуждения по ЕНС. Там, в том числе, описано это частое заблуждение про утрату права на платежки-02.

На нашем форуме обсуждают ситуацию ИП, который получил налоговое уведомление на уплату свои личных налогов на авто и квартиру, и хочет оплатить их с расчетного счета на КБК ЕНП.

Бухгалтер беспокоится, что такая платежка-01 по личным налогам приведет к утрате права на платежки-02 по бизнес-налогам. Но повода для беспокойства нет.

Личные налоги можно (и нужно) платить на КБК ЕНП, а, например, авансы по УСН можно платить как на КБК ЕНП с подачей уведомления, так и на КБК налога (платежкой-02) без уведомления.

Если ИП не уплатит вовремя свои имущественные налоги, взыскивать их с расчетного счета ИФНС не будет. Налоговики должны сначала подать в суд, а потом списать долг с личного счета ИП. Подробности читайте тут.