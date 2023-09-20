10% предпринимателей под угрозой штрафов из-за ошибок по кассовой дисциплине

Около 732 млрд выручки находится под пристальным вниманием ФНС. Чаще всего бизнес ошибается при расчете ставки НДС и во время заполнения обязательных тегов.

Почти 10% предпринимателей из сфер розничной торговли и услуг допускают ошибки, которые могут привести к штрафам со стороны контролирующих органов. Об этом рассказал директор по продуктам для массового рынка компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев во время бизнес-завтрака «7 лет: от ОФД до платформы цифровизации бизнеса».

Под вниманием ФНС потенциально оказывается около 732 млрд рублей выручки бизнеса (в период с августа 2022 по август 2023 года).

Чаще всего бизнес при формировании кассовых документов допускает ошибки в расчете ставки НДС, также предприниматели не заполняют обязательные теги. Например, не всегда предприниматели передают информацию о том, что они работают как интернет-магазин.

Из-за этого государственные службы могут не принимать чеки с ошибками.

Операторы фискальных данных рекомендуют до того, как выявлено нарушение исправлять проблему, вовремя делать чек коррекции и правильно передавать фискальный документ. Тогда ответственность с бизнеса будет снята.

Сама налоговая служба если видит какие-то нарушения у клиента, то в личном кабинете показывает, что выявлена аномалия и рекомендует обраться к оператору фискальных данных за информацией и консультацией, — рассказал Дмитрий Афанасьев.

Сейчас «Платформа ОФД» работает над тем, чтобы информировать компании о критичных ошибках в работе кассы через СМС и звонки. Это помогает до начала проверок улучшить кассовую дисциплину тем, кто ошибается случайно, а не злоупотребляет этим.