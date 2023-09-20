Утвердят новые заявления для упрощенного порядка получения вычетов по НДФЛ

Проект ФНС с новыми бланками опубликован на федеральном портале.
Оформить вычет по заявлению можно через личный кабинет на сайте ФНС.
Упрощенный социальный вычет по заявлению без декларации 3-НДФЛ заработает с 2024 года.
О новом порядке получения соцвычета мы рассказывали здесь.
По заявлению будут давать такие вычеты:
на лечение;
на обучение;
на добровольное медицинское страхование;
на негосударственное пенсионное обеспечение;
на добровольное пенсионное страхование;
на страхование жизни;
на физкультурно-оздоровительные услуги.
В заявлении будет указан вид вычета (один из девяти возможных).
Сведения для вычета будут поступать в ИФНС (с согласия граждан) напрямую от организаций и ИП, оказывающих соответствующие услуги (клиники, вузы, страховые организации и т.д.).
Также в проекте ФНС – формы сообщений о невозможности предоставления этих вычетов в упрощенном порядке.
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