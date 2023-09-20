Утвердят новые заявления для упрощенного порядка получения вычетов по НДФЛ

Изменят бланк заявления на получение имущественного и инвестиционного вычета по НДФЛ в прощенном порядке. И внедрят заявление на упрощенный социальный вычет.

Проект ФНС с новыми бланками опубликован на федеральном портале.

Оформить вычет по заявлению можно через личный кабинет на сайте ФНС.

Упрощенный социальный вычет по заявлению без декларации 3-НДФЛ заработает с 2024 года.

О новом порядке получения соцвычета мы рассказывали здесь.

По заявлению будут давать такие вычеты:

на лечение;

на обучение;

на добровольное медицинское страхование;

на негосударственное пенсионное обеспечение;

на добровольное пенсионное страхование;

на страхование жизни;

на физкультурно-оздоровительные услуги.

В заявлении будет указан вид вычета (один из девяти возможных).

Сведения для вычета будут поступать в ИФНС (с согласия граждан) напрямую от организаций и ИП, оказывающих соответствующие услуги (клиники, вузы, страховые организации и т.д.).

Также в проекте ФНС – формы сообщений о невозможности предоставления этих вычетов в упрощенном порядке.