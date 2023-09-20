Не пропустите вебинар! Маркировка 2023: изменения, новые категории, кто должен подключиться к системе уже сейчас

С 2019 года в России введена обязательная маркировка товаров. Процесс идет вперед, набирая обороты, и постоянно присоединяются новые группы товаров.
Какие уже товары необходимо мариновать? Что изменилось в правилах? Кого это коснется и как подготовиться? Об этом и много другом узнайте на бесплатном вебинаре 27 сентября в 11:00 мск Маркировка 2023: изменения, новые категории, кто должен подключиться к системе уже сейчас.
Спикер вебинара — Оксана Спиркина, эксперт-методолог, Платформа ОФД.
На вебинаре разберем:
Новые товарные категории и участники оборота маркированной продукции.
ФГИС МДЛП. Отмена уведомительного режима и передача информации о рецептурных препаратах.
Контроль за соблюдением требований к маркировке.
Сервисы, необходимые для работы c маркировкой или как упростить бизнес-процессы.
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