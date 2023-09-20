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Отчетность в СФР

❗ Еще больше бюджетных организаций будут ежемесячно сдавать форму ЕФС-1

Ежемесячно до 25 числа бюджетники сдают подраздел 1.3 формы ЕФС-1, где отражаются данные о зарплате с разбивкой по кодам. Сдают этот отчет только те, чей код ОКВЭД есть перечне. Таких кодом теперь будет больше.
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Минтруд разработал проект поправок.

Сейчас перечень утвержден приказом Минтруда от 02.09.2022 № 507н.

Обязанность ежемесячно сдавать ЕФС-1 появится у организаций, которые:

  • проводят исследования в области социально-экономической географии;

  • ведут научные исследования и разработки в области общественных наук;

  • оказывают услуги косметологии;

  • занимаются прочей специальной врачебной практикой;

  • производят кинофильмы;

  • ведут деятельность в области художественного творчества.

Смотрите в нашей таблице, кто сейчас сдает этот отчет, и кого добавят в перечень.

Сфера деятельности

Коды ОКВЭД сейчас

Добавят коды ОКВЭД

Образование

85, 85.1, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.2, 85.21, 85.22, 85.22.1, 85.22.2, 85.22.3, 85.23, 85.3, 85.30, 85.4, 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9, 85.41.91, 85.42, 85.42.1, 85.42.2, 85.42.9, 93.11, 93.12, 93.19

Наука

72, 72.1, 72.11, 72.19, 72.19.1, 72.19.11, 72.19.12, 72.19.3, 72.19.4, 72.19.9, 72.2, 72.20, 72.20.1, 72.20.2, 91.04

72.20.11, 72.20.19

Медицина

86.1, 86.10, 86.2, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.4, 86.90.9

86.22.1, 86.22.9

Социальные услуги

87.10, 87.20, 87.3, 87.30, 87.9, 87.90, 88.1, 88.10, 88.99

Искусство и кинематография

59.11, 59.13, 59.14, 60, 60.1, 60.10, 60.2, 60.20, 90, 90.0, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.04.2, 90.04.3

59.11, 90.03,

Что еще хотят изменить в форме ЕФС-1, в том числе, для бюджетников, мы разобрали здесь.

Актуальный бланк ЕФС-1 – здесь.

Комментарии

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