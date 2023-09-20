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Налог на имущество физических лиц

ФНС запустила промо-страницу по налоговым уведомлениям со сроком уплаты до 1 декабря 2023 года

Сейчас вовсю идет кампания по рассылка налоговых уведомлений физлицам с имущественными налогами за 2022 год. ФНС на своем сайте запустила промо-страницу с разъяснениями по типовым вопросам – жизненным ситуациям.
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На промо-странице можно узнать:

  • что такое налоговое уведомление;

  • как его получить и исполнить;

  • основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом;

  • как узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, как ими воспользоваться;

  • что делать, если налоговое уведомление не получено.

До конца октября налоговики разошлют 70,6 млн налоговых уведомлений, сообщает ФНС. Их направляют почтой, через личный кабинет, через Госуслуги.

Бумажное уведомление по почте не придет в таких случаях:

  • при наличии налоговой льготы, налогового вычета, когда идет полное освобождение от налога;

  • если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей;

  • если у вас есть личный кабинет и вы не направили в ИФНС уведомление о необходимости получения документов на бумаге;

  • если вы направили в ИФНС уведомление о необходимости получения документов в электронной форме через Госуслуги.

Уплатить имущественные налоги за 2022 год надо до 1 декабря 2023 года.

Комментарии

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