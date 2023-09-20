ФНС запустила промо-страницу по налоговым уведомлениям со сроком уплаты до 1 декабря 2023 года

Расчет аванса по зарплате в программе «1С:Бухгалтерия»

С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах 1С произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «1С:Бухгалтерии» при расчете и выплате аванса.