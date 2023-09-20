Расходы компании за бездоходные периоды тоже учитывают для налога на прибыль

НК РФ не ставит порядок признания расходов в зависимость от того, были организацией получены доходы или нет.

Об этом заявляет Минфин в письме от 11.08.2023 № 03-03-06/1/75383.

Компания учитывает расходы в целях налогообложения прибыли как в периоде получения доходов, так и в периоде, в котором она доходы не получает.

Главное, чтобы осуществляемая деятельность в целом была направлена на получение доходов.

Временное приостановление деятельности само по себе не означает, что расходы в этот период не являются обоснованными.

При этом косвенные расходы во время простоя учитываются обычным образом – по соответствующим статьям расходов.

А вот с прямыми расходами не так. Затраты, относимые к прямым расходам (зарплата, амортизация оборудования, не переведенного на консервацию) во время простоя учитываются в составе внереализационных расходов.

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