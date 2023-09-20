Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Расходы компании за бездоходные периоды тоже учитывают для налога на прибыль

НК РФ не ставит порядок признания расходов в зависимость от того, были организацией получены доходы или нет.
17

Об этом заявляет Минфин в письме от 11.08.2023 № 03-03-06/1/75383.

Компания учитывает расходы в целях налогообложения прибыли как в периоде получения доходов, так и в периоде, в котором она доходы не получает.

Главное, чтобы осуществляемая деятельность в целом была направлена на получение доходов.

Временное приостановление деятельности само по себе не означает, что расходы в этот период не являются обоснованными.

При этом косвенные расходы во время простоя учитываются обычным образом – по соответствующим статьям расходов.

А вот с прямыми расходами не так. Затраты, относимые к прямым расходам (зарплата, амортизация оборудования, не переведенного на консервацию) во время простоя учитываются в составе внереализационных расходов.

Разобраться в распределении прямых и косвенных расходов и отражении их в декларации по налогу на прибыль поможет наш курс повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

На курсе вы получите:

  • практический навык работы с отчетностью в самых разных ситуациях;

  • актуальные знания по изменениям 2023 года;

  • экспертную поддержку.

Сейчас на наш курс идет скидка 65%. Обучиться можно всего за 9 100 руб.

Купить курс

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Бухгалтерия ада слушает
    Бухгалтерия ада слушает
    Общество

    Мысли про онлайн-курсы для бухгалтеров: нынче быть идиотом не стыдно

    Во-первых, потому что это тренд. Во-вторых, мы стали терпимее, потому что нервов на всех не напасешься. Можно даже консультировать и советы давать в чем не разбираешься, или разбираешься, как тебе кажется.

    Мысли про онлайн-курсы для бухгалтеров: нынче быть идиотом не стыдно
    4
    298
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    169
    Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Зачем и как главные бухгалтеры уходят из найма и работают на себя

    Я Екатерина Сидиченко, и уже более 10 лет занимаюсь развитием бухгалтерского бизнеса. Управляю собственными офисами бухгалтерского сопровождения в Красноярске и Москве, являюсь сооснователем франшизной сети бухгалтерских агентств BILLPROF, в которой с 2016 года было открыто более 60 офисов. 

    Зачем и как главные бухгалтеры уходят из найма и работают на себя
    956
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Какой рацион питания снижает риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний?

    Правда, что те, кто пьют кофе, дольше живут и больше двигаются в течение дня? Гастроэнтеролог Ольга Горячева разбирает новости и громкие заголовки — что из них правда? Бухгалтеры, не пропустите, тут много интересного.

    96
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Расчет аванса по зарплате в программе «1С:Бухгалтерия»

    С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах 1С произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «1С:Бухгалтерии» при расчете и выплате аванса.

    Расчет аванса по зарплате в программе «1С:Бухгалтерия»
    305
    Логотип nlukina
    nlukina
    Мошенничество

    🤖Жулик, не воруй! Бороться с телефонным мошенниками начали роботы. Как это работает?

    Роботы против мошенников. Бороться с телефонными аферистами начал робот-секретарь «Олег», имитируя разговор с реальным человеком. Бот разговаривает со злоумышленником как можно дольше, чтобы тот обзвонил в итоге как можно меньше абонентов. Беседы выходят очень забавными👇 А кто вам звонил в последнее время?

    🤖Жулик, не воруй! Бороться с телефонным мошенниками начали роботы. Как это работает?
    16
    616
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Налоговый учет

    Налоговый учет у лизингополучателя

    Лизинговые платежи учитывают в расходах при расчете налога на прибыль или единого налога на УСН. По лизинговому имуществу принимают к вычету НДС, а по автомобилям в лизинге в определенных ситуациях нужно платить транспортный налог. Рассказываем, как считать налоги по активам, взятым в лизинг.

    Налоговый учет у лизингополучателя
    259
    Читать еще
    Мнения