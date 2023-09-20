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Налоги, взносы, пошлины

Бизнес ждет новый сбор. Минфин хочет ввести гибкие пошлины на экспорт с привязкой к рублю

Чиновники хотят ввести гибкие экспортные пошлины в РФ с привязкой к курсу рубля. Сбор может составить 5,5–7% при курсе выше 95 руб./$ и 3,5–4% при курсе 80 руб./$.
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Минфин и другие ведомства обсуждают введение гибких экспортных пошлин на широкий круг товаров. Размер пошлин будет зависеть от колебаний курса рубля, сообщает ТАСС.

По мнению чиновников такая инициатива должна помочь избежать скачков цен на внутреннем рынке и нацелена на стабилизацию валютного курса. Если правительство согласится с Минфином, почти любой экспорт (кроме ТЭК) будет облагаться пошлиной в 5,5–7% при курсе выше 95 руб./$ и 3,5–4% при курсе 80 руб./$. При более крепком курсе она обнулится.

Мера выглядит радикально и противоречиво. Эксперты уже высказали сомнению на счет ее целесообразности.

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Комментарии

1
  • Логотип BuhKoza
    BuhKoza 35 минут назад

    Светлана

    Вот это здрасссьте...

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