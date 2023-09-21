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ЭДО в кадровом учете

🎓 Вебинар. Кадровый ЭДО: правила, документы, решение в 1С. Уже сегодня в 15:00 мск!

Узнаете, как правильно построить работу с КЭДО, чтобы не платить штрафы за нарушения законодательства.
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Тратите кучу бумаги на кадровые документы? Много времени уходит на прием и обработку заявлений? Платите штрафы за отсутствие нужных подписей сотрудников?

В короткие сроки сложно сделать все заявления, расчетные листки, справки и приказы с сотрудниками? Хотите упростить процесс работы с сотрудниками, которые работают удалённо или вахтами? Поможем решить эту задачу.

Записаться на вебинар бесплатно

Спикеры: Ирина Кочубей — директор Центра сопровождения Арбис и Ирина Станкевич — продакт-менеджер.

На вебинаре разберем:

  • Законодательные нормы по кадровому ЭДО.

  • Какие нужны нормативные документы и как преподнести их сотрудникам.

  • Кадровый ЭДО – решение 1С. Возможности и преимущества сервиса «1С:Кабинет сотрудника».

  • Кому выгодно использование кадрового ЭДО: кадровику, руководителю или сотруднику.

  • Как снизить нагрузку на отдел кадров и бухгалтерию с помощью сервиса.

  • Как помочь сотрудникам быстрее привыкнуть к КЭДО.

  • И дадим ответы на все интересующие вас вопросы.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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