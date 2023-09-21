🎓 Вебинар. Кадровый ЭДО: правила, документы, решение в 1С. Уже сегодня в 15:00 мск!

Тратите кучу бумаги на кадровые документы? Много времени уходит на прием и обработку заявлений? Платите штрафы за отсутствие нужных подписей сотрудников?
В короткие сроки сложно сделать все заявления, расчетные листки, справки и приказы с сотрудниками? Хотите упростить процесс работы с сотрудниками, которые работают удалённо или вахтами? Поможем решить эту задачу.
Записаться на вебинар бесплатно
Спикеры: Ирина Кочубей — директор Центра сопровождения Арбис и Ирина Станкевич — продакт-менеджер.
На вебинаре разберем:
Законодательные нормы по кадровому ЭДО.
Какие нужны нормативные документы и как преподнести их сотрудникам.
Кадровый ЭДО – решение 1С. Возможности и преимущества сервиса «1С:Кабинет сотрудника».
Кому выгодно использование кадрового ЭДО: кадровику, руководителю или сотруднику.
Как снизить нагрузку на отдел кадров и бухгалтерию с помощью сервиса.
Как помочь сотрудникам быстрее привыкнуть к КЭДО.
И дадим ответы на все интересующие вас вопросы.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
Комментарии