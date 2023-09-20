Взаимная задолженность не признается сомнительной и не идет в резерв сомнительных долгов

Если ООО «Ромашка» должно вам за отгруженный товар и долго не платит – это сомнительный долг и его учитывают при создании резерва сомнительных долгов. Но если вы тоже должны «Ромашке» такую же сумму, то никакого сомнительного долга нет.

При наличии перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается дебиторская задолженность в той части, которая превышает кредиторскую задолженность компании перед этим контрагентом.

То есть, если вам должны 50 000 руб., а вы должны этой фирме 40 000 руб., то сомнительный долг – 10 000 руб.

Когда компания считает резерв по сомнительным долгам, для определения реальной суммы сомнительного долга, надо проверять на последнее число отчетного периода наличие долгов перед данным контрагентом.

Сумма, на которую можно сделать взаимозачет, не учитывается в резерве.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.07.2023 № 03-03-06/1/66560.