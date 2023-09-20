Иностранные банки смогут участвовать в валютных торгах в России. В списке больше 30 стран

Раньше в валютных торгах принимали участие только резиденты РФ, теперь к ним допустили иностранные банки.

Правительство утвердило список стран, банки которых могут принимать участие в валютных торгах на территории РФ. Об этом сказано на сайте кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал перечень государств, брокеры и кредитные организации которых теперь будут допущены к валютным торгам.

В список таких стран вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика.

До этих поправок участвовать в валютных торгах могли только российские резиденты. Однако большинство из них не могли поставлять нужный объем ликвидности в национальных валютах.