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Маркировка товаров

Производителей минералки попросили не крепить маркировку на крышки бутылок

Переработчикам приходится вручную снимать маркировку с крышек, это усложняет процесс утилизации отходов. Экологи призвали использовать водорастворимый клей или крепить QR-коды «Честного ЗНАКА» на основную этикетку.
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Российский экологический оператор (РЭО) хочет отказаться от стикеров «Честный ЗНАК» на крышках бутылок с минералкой. Об этом пишет «RG.RU».

Экологи просят перенести QR-код на этикетку или продолжать ставить маркировку, но с применением водорастворимого клея.

С таким предложением глава РЭО Денис Буцаев обратился к президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

С появлением стикеров на крышках бутылок возникли две новые проблемы в отрасли утилизации отходов. Во-первых, для переработчиков процесс объективно усложнился, поскольку появилась потребность в ручном отделении стикеров с кодом «Честный ЗНАК» с крышек — это дополнительная стадия переработки, которая повышает трудоемкость, длительность и стоимость утилизации, — сказано в письме.

Денис Буцаев добавил, что потребители перестали сдавать крышки с маркировкой: они думают, что их не будут перерабатывать.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов объяснил, что экологи не просят отказаться от маркировки, а всего лишь применять водорастворимый клей для крепления стикеров на крышки. Или же перенести QR-код «Честного ЗНАКА» на основную этикетку.

С 1 декабря 2021 года производители упакованной минеральной воды обязаны маркировать бутылки и вносить информацию о продукте в систему «Честный ЗНАК».

1 марта 2022 года стала обязательной маркировка любой упакованной воды.

Комментарии

2
  • Логотип Artem_P
    Artem_P 35 минут назад

    Артем

    нет уж, пусть оставят. очень удобно упаковками воду покупать. а так придется упаковку рвать, чтоб отсканировать каждый стикер

  • Логотип IriEro
    IriEro 31 минуту назад

    Ирина

    С появлением стикеров на крышках бутылок возникли две новые проблемы в отрасли утилизации отходов.

    — это дополнительная стадия переработки, которая повышает трудоемкость, длительность и стоимость утилизации

    Пусть им Честный знак расходы оплачивает ))

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