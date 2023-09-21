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Организаторы заработали на онлайн-семинаре больше 3 млн рублей

«Клерк» помог образовательному проекту получить прибыль в размере 3,6 млн рублей. Получите такой же результат, вложив всего 900 рублей в продвижение своего мероприятия.
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«Клерк» помог организовать бухгалтерский онлайн-семинар с конверсией 22,4%. Организаторы смогли заработать 3 136 300 рублей.

Мы помогли собрать 1 772 просмотров, которые обернулись 397 заявками на участие. И это не предел! У сервиса десятки успешных кейсов по организации деловых событий, семинаров, вебинаров и конференций.

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Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    тест 

  • Логотип itklerk
    itklerk
    Сотрудник
    1 час назад

    Главный бухгалтер

    Этот комментарий удален.

  • Логотип itklerk
    itklerk
    Сотрудник
    53 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Этот комментарий удален.

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