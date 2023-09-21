Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Банки

Банк «Ак Барс» стал первым участником эксперимента по партнерскому финансированию субъектов РФ

Банк предоставит доступ к новым финансовым продуктам жителям Башкортостана, Татарстана, Дагестана и Чечни. Малый и средний бизнес в этих регионах сможет рассчитывать на дополнительное финансирование.
15

Центробанк включил банк «Ак Барс» в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию. Об этом сказано на сайте ЦБ.

В рамках программы партнерского финансирования кредитные организации будут помогать регионам поддерживать малый и средний бизнес. Жители смогут получить доступ к новым финансовым инструментам.

Эксперимент начался 1 сентября 2023 года и завершится 1 сентября 2025 года.

Он поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса, — говорится в сообщении.

Пока что пилотный проект будет работать в четырех республиках: в Башкортостане, Татарстане, Дагестане и в Чечне.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип re_pet
    re_pet
    Бухгалтеры

    Бухгалтерия и... рыбки: как строить финансовую стратегию для ваших аквариумных подопечных

    Домашние животные приносят радость в нашу жизнь, будь то пушистые кошки, ласковые собаки или... рыбки. Однако, мало кто задумывается о том, что на содержание аквариумных обитателей также тратятся деньги. В этой статье мы рассмотрим, как вести бухгалтерский учет расходов на рыбок и как сделать это эффективно.

    Бухгалтерия и... рыбки: как строить финансовую стратегию для ваших аквариумных подопечных
    10
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    «Зеленое» будущее. Уровень экологии в Сербии

    С учетом глобальных вызовов, связанных с изменением климата и ухудшением экологии, Сербия начинает предпринимать решительные шаги для улучшения состояния окружающей среды и обеспечения устойчивого развития.

    «Зеленое» будущее. Уровень экологии в Сербии
    7
    28
    Логотип Что делать Консалт
    Что делать Консалт
    Индивидуальный предприниматель

    Как ИП уменьшить налог на фиксированные взносы в 2023 году

    Бизнес на УСН и ПСН может уменьшать налог на уже уплаченные фиксированные страховые взносы. Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые заработали недавно, упростили этот процесс. Теперь налог можно уменьшить еще до фактической уплаты взносов. Рассказываем, как.

    Как ИП уменьшить налог на фиксированные взносы в 2023 году
    1
    440
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Инвестиции

    Процентные ставки и окружающая инвестиционная реальность. Разумный ответ

    Александр пишет: «Если сравнивать между с собой ставки по облигациям, то необходимо принимать во внимание текущую и ожидаемую инфляцию. Может случиться так, что вложиться под 0% в один момент времени будет плюсовее, чем под 5% в другой».

    Процентные ставки и окружающая инвестиционная реальность. Разумный ответ
    34
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Как проверить договор ИТС по регистрационному номеру

    Мы предлагаем пользователям поддержку в отношении обновлений и консультаций. Для того чтобы быть в курсе всех событий, есть полезный договор ИТС, что означает "Информационно-Технологическое Сопровождение". Как проверить свою подписку ИТС?

    Как проверить договор ИТС по регистрационному номеру
    22
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    Ведение бизнеса

    Как продать остатки товара, чтобы остаться в плюсе

    Временами продать всю партию товара не получается. А просто раздать вещи нет желания, ведь вы уже потратили на них деньги. Предлагаем несколько способов, которые помогут освободить склады и не уйти в минус.

    Как продать остатки товара, чтобы остаться в плюсе
    45
    Логотип Клерк
    Клерк
    Декларация по НДС

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС

    В Налоговый кодекс внесли поправки по ставке НДС 0% и перечню необлагаемых НДС операций. Но кодов для них нет, поэтому ФНС довела их отдельным письмом.

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС
    1,1 тыс.
    Читать еще
    Мнения