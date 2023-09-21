Банк «Ак Барс» стал первым участником эксперимента по партнерскому финансированию субъектов РФ

Банк предоставит доступ к новым финансовым продуктам жителям Башкортостана, Татарстана, Дагестана и Чечни. Малый и средний бизнес в этих регионах сможет рассчитывать на дополнительное финансирование.

Центробанк включил банк «Ак Барс» в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию. Об этом сказано на сайте ЦБ.

В рамках программы партнерского финансирования кредитные организации будут помогать регионам поддерживать малый и средний бизнес. Жители смогут получить доступ к новым финансовым инструментам.

Эксперимент начался 1 сентября 2023 года и завершится 1 сентября 2025 года.

Он поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса, — говорится в сообщении.

Пока что пилотный проект будет работать в четырех республиках: в Башкортостане, Татарстане, Дагестане и в Чечне.