«Автоваз» начал продавать Lada Granta Sport

Новый спортивный седан обойдется покупателям в 1,25 млн рублей, а лифтбек будет стоить – 1,29 млн рублей.

Бренд LADA объявил о старте продаж спортивных автомобилей Granta Sport в двух типах кузова — седан и лифтбек. Об этом сказано на сайте компании.

Рекомендованная розничная цена модели в кузове седан составит 1,25 млн рублей, а в кузове лифтбек — 1,29 млн рублей.

LADA Granta Sport прекрасно адаптирована к повседневным поездкам, но в любой момент готова показать свои спортивные возможности. Двигатель, развивающий мощность 118 л.с., доработан по стандартам компании LADA Sport, — говорится в сообщении.

Все новые модели укомплектованы кондиционером, подогревом сидений и зеркал, системой ABS, фронтальными подушками безопасности и другими опциями.

Обвес кузова новых автомобилей испытывали в аэротрубе «Автоваза». Это позволило добиться оптимального распределения подъемной силы по осям машины.