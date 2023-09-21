«Автоваз» начал продавать Lada Granta Sport

Бренд LADA объявил о старте продаж спортивных автомобилей Granta Sport в двух типах кузова — седан и лифтбек. Об этом сказано на сайте компании.
Рекомендованная розничная цена модели в кузове седан составит 1,25 млн рублей, а в кузове лифтбек — 1,29 млн рублей.
LADA Granta Sport прекрасно адаптирована к повседневным поездкам, но в любой момент готова показать свои спортивные возможности. Двигатель, развивающий мощность 118 л.с., доработан по стандартам компании LADA Sport, — говорится в сообщении.
Все новые модели укомплектованы кондиционером, подогревом сидений и зеркал, системой ABS, фронтальными подушками безопасности и другими опциями.
Обвес кузова новых автомобилей испытывали в аэротрубе «Автоваза». Это позволило добиться оптимального распределения подъемной силы по осям машины.
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