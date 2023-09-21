Депутат предложил каждый квартал тестировать госслужащих на наркотики

После того как у депутата из Татарстана нашли запрещенные вещества, обязательную проверку на наркотики могут ввести для всех государственных служащих.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минздраву ввести обязательное тестирование на наркотики государственных служащих и депутатов всех уровней. Об этом пишут «РИА Новости».

Подобную инициативу Султан Хамзаев уже выдвигал в феврале 2023 года. Поводом к новому обращению стал скандал вокруг депутата Госсовета в Татарстане, которого задержали по делу о хранении запрещенных веществ.

По мнению Султана Хамзаева, политики постоянно сталкиваются со стрессом, который отражается на их психике.

Поэтому государственных служащих нужно раз в квартал проверять, употребляют ли они наркотические вещества или нет.

Тестирование предлагают организовать выборочно и без предупреждений.