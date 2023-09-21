Депутат предложил каждый квартал тестировать госслужащих на наркотики

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минздраву ввести обязательное тестирование на наркотики государственных служащих и депутатов всех уровней. Об этом пишут «РИА Новости».
Подобную инициативу Султан Хамзаев уже выдвигал в феврале 2023 года. Поводом к новому обращению стал скандал вокруг депутата Госсовета в Татарстане, которого задержали по делу о хранении запрещенных веществ.
По мнению Султана Хамзаева, политики постоянно сталкиваются со стрессом, который отражается на их психике.
Поэтому государственных служащих нужно раз в квартал проверять, употребляют ли они наркотические вещества или нет.
Тестирование предлагают организовать выборочно и без предупреждений.
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
А почему каждый квартал, а не каждый день?