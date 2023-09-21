Минфин: Бизнес, который хочет уйти из России, будет добровольно платить бюджету 15% от стоимости всей компании

Сейчас при уходе из РФ компании должны добровольно заплатить в бюджет 10% от половины рыночной стоимости своих активов.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями может обязать компании, которые хотят уйти из РФ, платить в бюджет 15% от полной рыночной стоимости своих активов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

Пока что резидентам недружественных стран нужно добровольно внести 10% от половины рыночной стоимости компании.

Самый активный федеральный орган власти, который участвует в подкомиссии, — это Минпромторг, потому что они отвечают за всю промышленность. Учитывая, что у них руководство решило пойти по контролю в 15% от полной оценки, это де-факто становится практически эталоном, к которому начинают двигаться в комиссии. Пока формального закрепления этого нет, но, возможно, оно будет, — сказал Иван Чебесков.

В марте 2023 года правкомиссия по иностранным инвестициям обязала недружественных нерезидентов продавать свои компании со скидкой более 90%, а также внести в бюджет не менее 10% рыночной стоимости этих активов. Тогда иностранцы смогут прекратить бизнес в РФ.