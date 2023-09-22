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Онлайн-курсы для бухгалтеров

Станьте профи в управлении закупками и снабжением

На курсе от Academy Isource вы учитесь управлять закупками и снабжением компании. Пройти электронный курс можно в любое удобное время.
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Друзья, хотите развить свои навыки в управлении закупками и снабжением? Ищете эффективные стратегии и инструменты для оптимизации процессов в вашей организации? Тогда новый электронный курс «Руководитель службы закупок и снабжения» от Academy Isource — для вас!

Программа предлагает гибкий график обучения, доступ к видеоурокам, учебным материалам и практическим заданиям. Вы сможете учиться в любое удобное время и в своем темпе!

Что вы получите, пройдя курс?

  • Глубокое понимание роли руководителя службы закупок и снабжения и его влияния на успех бизнеса.

  • Умение создавать категорийные стратегии для товаров или услуг.

  • Навыки в управлении эффективностью поставщиков, разработке стратегии заключения контрактов.

  • Понимание основных принципов логистического управления, управления запасами и оптимизации логистических процессов.

  • Практические советы и рекомендации от опытных профессионалов в области закупок и логистики.

Обучение представлено в двух комплектациях: учебный курс, состоящий из 5 модулей, и программа повышения квалификации, содержащая 11 блоков, по итогам которой слушатели получают удостоверение установленного образца.

Каждый модуль также доступен отдельно — если вас интересует одно конкретное направление, вы можете приобрести только его.

Если в процессе обучения у вас возникнут вопросы — кураторы всегда на связи и будут рады помочь.

Для приобретения курса заполняйте заявку на сайте и начните профессионально разбираться в закупках!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
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