Станьте профи в управлении закупками и снабжением

На курсе от Academy Isource вы учитесь управлять закупками и снабжением компании. Пройти электронный курс можно в любое удобное время.

Друзья, хотите развить свои навыки в управлении закупками и снабжением? Ищете эффективные стратегии и инструменты для оптимизации процессов в вашей организации? Тогда новый электронный курс «Руководитель службы закупок и снабжения» от Academy Isource — для вас!

Программа предлагает гибкий график обучения, доступ к видеоурокам, учебным материалам и практическим заданиям. Вы сможете учиться в любое удобное время и в своем темпе!

Что вы получите, пройдя курс?

Глубокое понимание роли руководителя службы закупок и снабжения и его влияния на успех бизнеса.

Умение создавать категорийные стратегии для товаров или услуг.

Навыки в управлении эффективностью поставщиков, разработке стратегии заключения контрактов.

Понимание основных принципов логистического управления, управления запасами и оптимизации логистических процессов.

Практические советы и рекомендации от опытных профессионалов в области закупок и логистики.

Обучение представлено в двух комплектациях: учебный курс, состоящий из 5 модулей, и программа повышения квалификации, содержащая 11 блоков, по итогам которой слушатели получают удостоверение установленного образца.

Каждый модуль также доступен отдельно — если вас интересует одно конкретное направление, вы можете приобрести только его.

Если в процессе обучения у вас возникнут вопросы — кураторы всегда на связи и будут рады помочь.

Для приобретения курса заполняйте заявку на сайте и начните профессионально разбираться в закупках!