Уведомление по ЕНП на страховые взносы за последний месяц квартала сдавать не надо. Но бухгалтеры все равно сдают

Уведомление по страховым взносам за март, июнь, сентябрь, декабрь не сдают, потому что срок сдачи совпадает со сроком сдачи РСВ. Но не все знают про этот нюанс. Бухгалтеры сдают лишние уведомления и у них их принимают.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги предупреждают, что если сдать ненужное уведомление, может пройти двойное начисление – по уведомлению и РСВ.

Но те, кто на практике так делает, успокаивают – все будет нормально. Уведомление принимают и никаких двойных начислений не происходит.

В любом случае после сдачи РСВ все данные из уведомлений заменяются на данные из РСВ.

Кстати, ФНС разработала контрольные соотношения для уведомлений и в них есть таблица соответствия КБК, кодов периода и сроков уплаты.

Так вот для страховых взносов там обозначены коды периодов за все месяцы, в том числе и за март, июнь, сентябрь, декабрь.

Вместе с тем, в соотношениях по срокам сдачи (он не должен быть ранее начала месяца, за который начислены взносы) нет контроля для марта, июня, сентября и декабря.

А вы сдаете лишние уведомления? Приглашаем вас принять участие в опросе.