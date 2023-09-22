Уведомление по ЕНП на страховые взносы за последний месяц квартала сдавать не надо. Но бухгалтеры все равно сдают

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги предупреждают, что если сдать ненужное уведомление, может пройти двойное начисление – по уведомлению и РСВ.
Но те, кто на практике так делает, успокаивают – все будет нормально. Уведомление принимают и никаких двойных начислений не происходит.
В любом случае после сдачи РСВ все данные из уведомлений заменяются на данные из РСВ.
Кстати, ФНС разработала контрольные соотношения для уведомлений и в них есть таблица соответствия КБК, кодов периода и сроков уплаты.
Так вот для страховых взносов там обозначены коды периодов за все месяцы, в том числе и за март, июнь, сентябрь, декабрь.
Вместе с тем, в соотношениях по срокам сдачи (он не должен быть ранее начала месяца, за который начислены взносы) нет контроля для марта, июня, сентября и декабря.
А вы сдаете лишние уведомления? Приглашаем вас принять участие в опросе.
Комментарии1
Ирина
В опросе нет правильного ответа. Там должен быть:
Да. Сдаю, потому что так требует НК