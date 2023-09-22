Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Уведомление по ЕНП

Уведомление по ЕНП на страховые взносы за последний месяц квартала сдавать не надо. Но бухгалтеры все равно сдают

Уведомление по страховым взносам за март, июнь, сентябрь, декабрь не сдают, потому что срок сдачи совпадает со сроком сдачи РСВ. Но не все знают про этот нюанс. Бухгалтеры сдают лишние уведомления и у них их принимают.
106

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги предупреждают, что если сдать ненужное уведомление, может пройти двойное начисление – по уведомлению и РСВ.

Но те, кто на практике так делает, успокаивают – все будет нормально. Уведомление принимают и никаких двойных начислений не происходит.

В любом случае после сдачи РСВ все данные из уведомлений заменяются на данные из РСВ.

Кстати, ФНС разработала контрольные соотношения для уведомлений и в них есть таблица соответствия КБК, кодов периода и сроков уплаты.

Так вот для страховых взносов там обозначены коды периодов за все месяцы, в том числе и за март, июнь, сентябрь, декабрь.

Вместе с тем, в соотношениях по срокам сдачи (он не должен быть ранее начала месяца, за который начислены взносы) нет контроля для марта, июня, сентября и декабря.

А вы сдаете лишние уведомления? Приглашаем вас принять участие в опросе.

Сдаете ли вы уведомления на страховые взносы за третий месяц квартала?

Комментарии

1
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 36 минут назад

    Ирина

    Сдаете ли вы уведомления на страховые взносы за третий месяц квартала?

    Нет

    Да. А что, можно было не сдавать?

    Да. Знаю, что не надо, но сдаю на всякий случай

    В опросе нет правильного ответа. Там должен быть:

    Да. Сдаю, потому что так требует НК

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
Обзоры для бухгалтера

✈️Кому крыло от Boeing 737-800? Подборка самых дорогих объявлений. Пятничный демотиватор

Изучила объявления с гигантскими ценниками. Выяснилось, что в интернете продают не только одежду и технику, там можно найти предложения о покупке совершенно неожиданных вещей. Например крыло самолета. Ловите забавную подборку для поднятия настроения.

✈️Кому крыло от Boeing 737-800? Подборка самых дорогих объявлений. Пятничный демотиватор
1
24
Логотип Елена Ярушкина
Елена Ярушкина

Клерк. Конференция: впечатления и послевкусие

Наконец то я пришла в сознание после прошедшей Клерк. Конференции и теперь могу делиться впечатлениями. Самое главное: все прошло просто ВАУ. Впечатлений, встреч и знакомств море. Но обо всем по порядку.

Клерк. Конференция: впечатления и послевкусие
4
115
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управление финансами

Как матрица Эйзенхауэра может помочь финансисту? Суть метода

Мы уже обсуждали с экспертами, как оптимизировать рабочий процесс и управлять временем более эффективно. Многие из них упоминали матрицу Эйзенхауэра. Рассказываем подробно, что это за инструмент и как он может помочь финансисту — от специалиста до финдира.

Как матрица Эйзенхауэра может помочь финансисту? Суть метода
20
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Управленческий учет

Что такое ретроспективный пересчет

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, зачем корректировать оценку входящих остатков в финансовой отчетности при изменении учетной политики и как это делать.

Что такое ретроспективный пересчет
53
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Святой рандом сентября. MAGN (дивидендные акции ММК)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом сентября. MAGN (дивидендные акции ММК)
20
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Депутаты предлагают повысить госпошлину на алкогольную лицензию. Новый законопроект

Предлагается поставить размер государственной пошлины за алкогольную лицензию в зависимость от количества объектов, торгующих алкогольной продукцией.

23
Логотип Aleftab2021
Aleftab2021
Налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль: заплати заранее и получи скидку 50 %. Как это работает?

Впервые похожий налог был введен во время Первой мировой войны в Великобритании. В современной России инициатива о введении налога на сверхприбыль была обнародована 9 августа 2018 года помощником президента РФ Андреем Белоусовым.

23
Читать еще
Мнения