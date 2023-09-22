Росстат утвердил новую форму отчетности для компаний-маркетплейсов

Росстат утвердил новую форму отчетности для организаций-селлеров. Соответствующий приказ от 19.09.2023 № 444 опубликован на официальном сайте ведомства.

Приказ вводит новую годовую статистическую форму № 1-маркетплейс (краткая) «Опросный лист обследования деятельности маркетплейсов». Отчитываться по этой форме должны будут организации (кроме МСП), которые являются владельцами агрегаторов информации о товарах и предоставляют отчет по форме № 1-ЦП «Сведения о цифровых платформах» (за 2022 год) с указанием сегмента рынка B2C (Business to Consumer).

Предоставить отчет в Росстат нужно будет со 2 по 30 октября после отчетного года.