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Экономика России

Мишустин: с 1 января 2024 года у 4,5 млн человек вырастут зарплаты

МРОТ вырастет на 18,5%, до 19,2 тысяч рублей. Эта сумма опередит темпы инфляции.
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В 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 18,5%, что позволит увеличить зарплаты более 4,5 млн сотрудникам. Об этом сказано на сайте правительства.

Уже с 1 января МРОТ превысит 19 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 миллиона человек, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Новый МРОТ существенно опередит темпы инфляции в стране.

Комментарии

1
  • Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая 1 час назад

    Наталья ГорячаяРуководительИП

    И суммы страховых взносов тоже подрастут. Чем не радость для МСП?! А их, взносы, платят не сотрудники, а организации и ИП (работодатели) из своего кармана. А так - да, 4.5 человек получат повышение зарплаты. Хорошо, конечно. 

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