Мишустин: с 1 января 2024 года у 4,5 млн человек вырастут зарплаты

В 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 18,5%, что позволит увеличить зарплаты более 4,5 млн сотрудникам. Об этом сказано на сайте правительства.
Уже с 1 января МРОТ превысит 19 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 миллиона человек, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Новый МРОТ существенно опередит темпы инфляции в стране.
Комментарии1
Наталья ГорячаяРуководительИП
И суммы страховых взносов тоже подрастут. Чем не радость для МСП?! А их, взносы, платят не сотрудники, а организации и ИП (работодатели) из своего кармана. А так - да, 4.5 человек получат повышение зарплаты. Хорошо, конечно.