⏰ Не забудьте сдать уведомление по ЕНП за сентябрь

В сентябре в уведомлении будет НДФЛ и страховые взносы.
Если у вас НДФЛ удержан по ставкам 13% и 15%, то для него будет две строки с разными КБК. Если вы платили дивиденды, то будут еще строки для НДФЛ дивидендов (в разрезе ставок 13% и 15%).
Налог
КБК
Код периода
Год
НДФЛ 13% за период с 23.08.2023 по 22.09.2023
18210102010011000110
33/03
2023
НДФЛ 15% за период с 23.08.2023 по 22.09.2023
18210102080011000110
33/03
2023
Страховые взносы за август
18210201000011000160
33/02
2023
Про уведомление за сентябрь мы рассказывали тут.
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