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Уведомление по ЕНП

⏰ Не забудьте сдать уведомление по ЕНП за сентябрь

25 сентября истекает срок сдачи очередного уведомления по ЕНП. Смотрите в нашей таблице, какие налоги туда надо включить.
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В сентябре в уведомлении будет НДФЛ и страховые взносы.

Если у вас НДФЛ удержан по ставкам 13% и 15%, то для него будет две строки с разными КБК. Если вы платили дивиденды, то будут еще строки для НДФЛ дивидендов (в разрезе ставок 13% и 15%).

Налог

КБК

Код периода

Год

НДФЛ 13% за период с 23.08.2023 по 22.09.2023

18210102010011000110

33/03

2023

НДФЛ 15% за период с 23.08.2023 по 22.09.2023

18210102080011000110

33/03

2023

Страховые взносы за август

18210201000011000160

33/02

2023

Про уведомление за сентябрь мы рассказывали тут.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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