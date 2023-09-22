⏰ Не забудьте сдать уведомление по ЕНП за сентябрь

25 сентября истекает срок сдачи очередного уведомления по ЕНП. Смотрите в нашей таблице, какие налоги туда надо включить.

В сентябре в уведомлении будет НДФЛ и страховые взносы.

Если у вас НДФЛ удержан по ставкам 13% и 15%, то для него будет две строки с разными КБК. Если вы платили дивиденды, то будут еще строки для НДФЛ дивидендов (в разрезе ставок 13% и 15%).

Налог КБК Код периода Год НДФЛ 13% за период с 23.08.2023 по 22.09.2023 18210102010011000110 33/03 2023 НДФЛ 15% за период с 23.08.2023 по 22.09.2023 18210102080011000110 33/03 2023 Страховые взносы за август 18210201000011000160 33/02 2023

Про уведомление за сентябрь мы рассказывали тут.