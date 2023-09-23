🎓Вебинар. Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РНК и 152-ФЗ. 12 октября в 10:00 мск!

У большинства российских компаний возникла обязанность уведомить Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных, которую они проигнорировали. Тем временем штраф за невыполнение требований закона достигает 6 млн рублей для юридических лиц.

1 сентября 2022 года в закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» внесены правки, которые существенно расширили список лиц, подпадающих под действие закона.

У большинства российских компаний возникла обязанность уведомить Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных, которую они проигнорировали, тем самым поставив себя под угрозу привлечения к административной ответственности. Штраф за невыполнение требований закона достигает 6 млн рублей для юридических лиц.

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Спикеры:

Игорь Платонов — руководитель проекта «Консалтинг онлайн», член НАКЮР - Национальной Ассоциации Корпоративных Юристов, эксперт по вопросам защиты бизнеса, корпоративный юрист с 8-летним опытом практики, Спикер Всероссийской конференций для АО.

Андрей Константинов — руководитель проектов «Бизнес Мониторинг» и «Аудит Контрагентов», эксперт в создании системы клиентского сервиса с нуля и её оптимизации, эксперт по вопросам раскрытия информации в Едином федеральном реестре, спикер конференций

На вебинаре разберем:

Общие положения о персональных данных. Основные понятия и термины

Сравнительный анализ законодательства о персональных данных до и после 01.09.2022 г

Новые правила обработки персональных данных:

Уведомление Роскомнадзора

Организация работы оператора по обработке персональных данных

Разбор нестандартных ситуаций, связанных с обработкой персональных данных

Ответственность за нарушение законодательства обработки персональных данных

Ждем Вас на вебинаре 12 октября в 10:00 мск!