Новый дизайн купюры в 500 рублей будет посвящен Северному Кавказу

Эксперты Центробанка и Гознака разработали концептуальный дизайн для обновленной купюры номиналом 500 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова.
Банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. Специалисты рассмотрели около 40 достопримечательностей.
Больше всего голосов набрали символы Кавказа: Эльбрус, башни, древняя Дербентская крепость.
Кроме того, эксперты предлагали и другие памятники и знаковые места республик региона. На лицевой стороне будут отображены достопримечательности Пятигорска. Какие именно, вы скоро сами узнаете, — сказал Сергей Белов.
В ближайшее время совет директоров ЦБ рассмотрит и утвердит обновленный дизайн купюры.
В октябре Центробанк выпустит модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей. Они не будут отличаться от предыдущих по цвету и дизайну, но на купюрах появится больше защитных элементов.
Комментарии3
Ирина
Но
Скажи Деду Морозу, что хочешь в подарок на Новый год роликовые коньки и получи под ёлку свитер с оленем. Так, что ли?
Девочка, что ты хочешь, что б тебе оторвали голову, или ехать на дачу?
https://www.youtube.com/watch?v=hIis4btYfl4
Никогда не была в Пятигорске, но с юности, когда мне на два дня дали почитать "Двенадцать стульев", знаю, что там есть Провал. Думаю, название этой достопримечательности лучше всего отражает то, что происходит с экономикой нашей страны...