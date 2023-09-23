Новый дизайн купюры в 500 рублей будет посвящен Северному Кавказу

На лицевой стороне будут изображены достопримечательности Пятигорска. В октябре появится больше защитных элементов на купюрах номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей.

Эксперты Центробанка и Гознака разработали концептуальный дизайн для обновленной купюры номиналом 500 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова.

Банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. Специалисты рассмотрели около 40 достопримечательностей.

Больше всего голосов набрали символы Кавказа: Эльбрус, башни, древняя Дербентская крепость.

Кроме того, эксперты предлагали и другие памятники и знаковые места республик региона. На лицевой стороне будут отображены достопримечательности Пятигорска. Какие именно, вы скоро сами узнаете, — сказал Сергей Белов.

В ближайшее время совет директоров ЦБ рассмотрит и утвердит обновленный дизайн купюры.

В октябре Центробанк выпустит модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей. Они не будут отличаться от предыдущих по цвету и дизайну, но на купюрах появится больше защитных элементов.