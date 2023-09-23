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Наличные деньги

Новый дизайн купюры в 500 рублей будет посвящен Северному Кавказу

На лицевой стороне будут изображены достопримечательности Пятигорска. В октябре появится больше защитных элементов на купюрах номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей.
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Эксперты Центробанка и Гознака разработали концептуальный дизайн для обновленной купюры номиналом 500 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова.

Банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. Специалисты рассмотрели около 40 достопримечательностей.

Больше всего голосов набрали символы Кавказа: Эльбрус, башни, древняя Дербентская крепость.

Кроме того, эксперты предлагали и другие памятники и знаковые места республик региона. На лицевой стороне будут отображены достопримечательности Пятигорска. Какие именно, вы скоро сами узнаете, — сказал Сергей Белов.

В ближайшее время совет директоров ЦБ рассмотрит и утвердит обновленный дизайн купюры.

В октябре Центробанк выпустит модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей. Они не будут отличаться от предыдущих по цвету и дизайну, но на купюрах появится больше защитных элементов.

Комментарии

3
  • Логотип IriEro
    IriEro 52 минуты назад

    Ирина

    Больше всего голосов набрали символы Кавказа: Эльбрус, башни, древняя Дербентская крепость.

    Но

    На лицевой стороне будут отображены достопримечательности Пятигорска

    Скажи Деду Морозу, что хочешь в подарок на Новый год роликовые коньки и получи под ёлку свитер с оленем. Так, что ли?

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 45 минут назад

      Скажи Деду Морозу, что хочешь в подарок на Новый год роликовые коньки и получи под ёлку свитер с оленем. Так, что ли?

      Девочка, что ты хочешь, что б тебе оторвали голову, или ехать на дачу?

      https://www.youtube.com/watch?v=hIis4btYfl4

  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 7 минут назад

    На лицевой стороне будут отображены достопримечательности Пятигорска. Какие именно, вы скоро сами узнаете, — сказал Сергей Белов.

    Никогда не была в Пятигорске, но с юности, когда мне на два дня дали почитать "Двенадцать стульев", знаю, что там есть Провал. Думаю, название этой достопримечательности лучше всего отражает то, что происходит с экономикой нашей страны...

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