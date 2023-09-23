Будет новый бланк для получения социальных вычетов по НДФЛ через работодателя

Проект опубликован на федеральном портале.
Заявление состоит из двух листов – титульного и листа, где указывают размер вычета по видам (на лечение, обучение, фитнес), а также работодателя, которому надо направить уведомление.
Алгоритм такой:
Человек направляет заявление в ИФНС на выдачу уведомление (КНД 1112518).
Налоговики все проверяют, формируют уведомление и сами направляют его работодателю.
Затем сотрудник пишет заявление на вычет и возврат налога.
Работодатель предоставляет вычет и возвращает сотруднику удержанный с начала года НДФЛ.
Изменения вносят в форму, формат и порядок заполнения заявления на подтверждение права на социальный налоговый вычет.
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