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Имущественный вычет

Будет новый бланк для получения социальных вычетов по НДФЛ через работодателя

Имущественные и социальные вычеты можно получить как по декларации 3-НДФЛ после окончания года, так и в течение года – через работодателя без декларации. Для этого нужно уведомление из ИФНС. А для уведомления нужно заявление. Бланк заявления для соцвычета поменяют.
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Проект опубликован на федеральном портале.

Заявление состоит из двух листов – титульного и листа, где указывают размер вычета по видам (на лечение, обучение, фитнес), а также работодателя, которому надо направить уведомление.

Алгоритм такой:

  • Человек направляет заявление в ИФНС на выдачу уведомление (КНД 1112518).

  • Налоговики все проверяют, формируют уведомление и сами направляют его работодателю.

  • Затем сотрудник пишет заявление на вычет и возврат налога.

  • Работодатель предоставляет вычет и возвращает сотруднику удержанный с начала года НДФЛ.

Изменения вносят в форму, формат и порядок заполнения заявления на подтверждение права на социальный налоговый вычет.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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