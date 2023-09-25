В новых регионах открылось 60 офисов ФНС

Предприниматели из новых регионов могут пользоваться всеми электронными сервисами для ведения бизнеса. Там запустили реестр МСП и создали специальную экономическую зону.

Сейчас в российских реестрах зарегистрированы больше 120 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. В новых регионах ФНС открыла 60 офисов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Отмечу большую значимость проделанной работы по интеграции новых субъектов России в российскую систему налогового администрирования. В новых регионах открыты 60 офисов ФНС. Сегодня уже более 120 тыс. организаций и предпринимателей числятся в российских реестрах, — сказал Алексей Сазанов.

Предприниматели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей теперь могут пользоваться всей линейкой электронных сервисов для комфортного ведения бизнеса.

С 1 июля 2023 года в новых регионах появилась специальная экономическая зона и особый налоговый режим. Также там запустили реестр МСП.