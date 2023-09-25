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Бухгалтерский учет

В рейтинге консалтинговых компаний от «Клерка» появилась DAS group

Компания уже получила от пользователей положительные отзывы и заняла 14 место в списке консалтинговых организаций.
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В рейтинге консалтинговых компаний от «Клерка» появилась DAS group

У «Клерка» есть свой рейтинг с полезными для бизнеса компаниями, в который вошла DAS group.

Уже сейчас вы можете написать свой отзыв о сотрудничестве с этой организацией или задать интересующие вас вопросы.

Мы размещаем только честные комментарии пользователей без рецензирования со стороны портала.

Также у компании появился собственный блог на «Клерке». Это значит, что нас ждет еще больше экспертных материалов о том, как наладить и усовершенствовать любые бизнес-процессы.

Компания Das group — это комплексный консалтинг для бизнеса. Фирма занимается финансовым, бухгалтерским и управленческим учетом, юридическим и налоговым сопровождением, работает с кадровым делопроизводством.

В сферу деятельности также входит зашита данных.

Для нас не имеют значения масштабы наших клиентов. К каждому мы относимся как к самому ключевому партнеру. К каждому бизнесу клиента как к шедевру. Потому что мы верим, что любой бизнес можно вести «красиво», филигранно управляя всеми процессами, — сказано в сообщении DAS Group.

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    42 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    DAS is фантастик

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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