В рейтинге консалтинговых компаний от «Клерка» появилась DAS group

Компания уже получила от пользователей положительные отзывы и заняла 14 место в списке консалтинговых организаций.

У «Клерка» есть свой рейтинг с полезными для бизнеса компаниями, в который вошла DAS group.

Уже сейчас вы можете написать свой отзыв о сотрудничестве с этой организацией или задать интересующие вас вопросы.

Мы размещаем только честные комментарии пользователей без рецензирования со стороны портала.

Также у компании появился собственный блог на «Клерке». Это значит, что нас ждет еще больше экспертных материалов о том, как наладить и усовершенствовать любые бизнес-процессы.

Компания Das group — это комплексный консалтинг для бизнеса. Фирма занимается финансовым, бухгалтерским и управленческим учетом, юридическим и налоговым сопровождением, работает с кадровым делопроизводством.

В сферу деятельности также входит зашита данных.

Для нас не имеют значения масштабы наших клиентов. К каждому мы относимся как к самому ключевому партнеру. К каждому бизнесу клиента как к шедевру. Потому что мы верим, что любой бизнес можно вести «красиво», филигранно управляя всеми процессами, — сказано в сообщении DAS Group.