ФАС возбудила дело против «Мегафона»

В 2023 году компания «Мегафон» на 10,24% повысила стоимость тарифов для более 8,2 млн абонентов. Об этом сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Специалисты ведомства проанализировали финансовую отчетность компании и заметили, что у оператора значительно снизились расходы, а чистая прибыль растет.
В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей, — говорится в сообщении.
В отношении ПАО «Мегафон» возбудили антимонопольное дело. Если вина оператора будет доказана, ему придется заплатить штраф на основании ч.1 ст. 14.31 КоАП.
В декабре 2022 года «Мегафон» уже нарушал антимонопольное законодательство. Тогда компании предписали снизить тарифы, но это решение ФАС по-прежнему не исполнено.
Компания решила обжаловать предписание в суде, а пока получает выгоду от необоснованного повышения цен.
Недавно мы писали, что ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств.
Комментарии3
Ирина
Мне одной кажется, что эта ФАС создана просто чтобы гонять воздух и имитировать бурную деятельность?
Не только для этого... Но и для выполнения команды "Фас!"
Светлана Вейс
Необходимо изменить законодательство и вместо штрафа заставлять субъектов, нарушивших антимонопольное законодательство, возвращать незаконно полученные деньги покупателям. Касательно услуг сотовой связи - проще простого. Это не топливо приобретенное за наличку...