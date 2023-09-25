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Интернет и IT

ФАС возбудила дело против «Мегафона»

Оператор мобильной связи обосновал повышение цен на свои услуги ростом зарплат населения. «Мегафон» еще не исполнил прежнее предписание ФАС о снижении цены на услуги. Компания продолжает получать доход от необоснованного повышения цен.
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В 2023 году компания «Мегафон» на 10,24% повысила стоимость тарифов для более 8,2 млн абонентов. Об этом сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Специалисты ведомства проанализировали финансовую отчетность компании и заметили, что у оператора значительно снизились расходы, а чистая прибыль растет.

В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей, — говорится в сообщении.

В отношении ПАО «Мегафон» возбудили антимонопольное дело. Если вина оператора будет доказана, ему придется заплатить штраф на основании ч.1 ст. 14.31 КоАП.

В декабре 2022 года «Мегафон» уже нарушал антимонопольное законодательство. Тогда компании предписали снизить тарифы, но это решение ФАС по-прежнему не исполнено.

Компания решила обжаловать предписание в суде, а пока получает выгоду от необоснованного повышения цен.

Недавно мы писали, что ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств.

Комментарии

3
  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    Мне одной кажется, что эта ФАС создана просто чтобы гонять воздух и имитировать бурную деятельность?

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 17 минут назад

      Не только для этого... Но и для выполнения команды "Фас!"

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    1 час назад

    Светлана Вейс

    Необходимо изменить законодательство и вместо штрафа заставлять субъектов, нарушивших антимонопольное законодательство, возвращать незаконно полученные деньги покупателям. Касательно услуг сотовой связи - проще простого. Это не топливо приобретенное за наличку...

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Клерк
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