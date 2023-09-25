ФАС возбудила дело против «Мегафона»

Оператор мобильной связи обосновал повышение цен на свои услуги ростом зарплат населения. «Мегафон» еще не исполнил прежнее предписание ФАС о снижении цены на услуги. Компания продолжает получать доход от необоснованного повышения цен.

В 2023 году компания «Мегафон» на 10,24% повысила стоимость тарифов для более 8,2 млн абонентов. Об этом сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Специалисты ведомства проанализировали финансовую отчетность компании и заметили, что у оператора значительно снизились расходы, а чистая прибыль растет.

В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей, — говорится в сообщении.

В отношении ПАО «Мегафон» возбудили антимонопольное дело. Если вина оператора будет доказана, ему придется заплатить штраф на основании ч.1 ст. 14.31 КоАП.

В декабре 2022 года «Мегафон» уже нарушал антимонопольное законодательство. Тогда компании предписали снизить тарифы, но это решение ФАС по-прежнему не исполнено.

Компания решила обжаловать предписание в суде, а пока получает выгоду от необоснованного повышения цен.

Недавно мы писали, что ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств.