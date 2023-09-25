Цепочка для нательного крестика облагается НДС

Перечень утвержден постановлением правительства от 31.03.2001 № 251.
В частности, в п. 3 этого постановления есть, в том числе, цепи, ящики, шкафы, носилки.
Но цепочки для нательных крестиков не подходят под эту норму.
По ним освобождения от НДС нет, поясняет Минфин в письме от 17.08.2023 № 03-07-07/77449.
Комментарии5
Джон Вокер
Вынуждают народ носить нательные крестики на цепях.
Ирина
А я-то думаю почему у всех церковных служителей золотые кресты размером с ладонь висят на таких же золотых толстенных цепях...
Зачем эта статья? Хайпануть решили? Какой процент посетителей Клерка воспользуется этой нормативкой? Слабо то же самое написать про обложение НДС предметов исламского культа?
Ирина
Сами прочитайте постановление правительства от 31.03.2001 № 251. Там про предметы
ничего не сказано.
в письме Минфина и Постановлении, так же как и в статье нет и намека на конфессию