Цепочка для нательного крестика облагается НДС

Реализация религиозных предметов религиозными организациями не облагается НДС, если такие предметы включены в перечень. Цепочки для крестиков в этот список не входят.

Перечень утвержден постановлением правительства от 31.03.2001 № 251.

В частности, в п. 3 этого постановления есть, в том числе, цепи, ящики, шкафы, носилки.

Но цепочки для нательных крестиков не подходят под эту норму.

По ним освобождения от НДС нет, поясняет Минфин в письме от 17.08.2023 № 03-07-07/77449.