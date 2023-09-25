Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

НДС

Цепочка для нательного крестика облагается НДС

Реализация религиозных предметов религиозными организациями не облагается НДС, если такие предметы включены в перечень. Цепочки для крестиков в этот список не входят.
121

Перечень утвержден постановлением правительства от 31.03.2001 № 251.

В частности, в п. 3 этого постановления есть, в том числе, цепи, ящики, шкафы, носилки.

Но цепочки для нательных крестиков не подходят под эту норму.

По ним освобождения от НДС нет, поясняет Минфин в письме от 17.08.2023 № 03-07-07/77449.

Комментарии

5
  • Логотип Bopohac
    Bopohac 48 минут назад

    Джон Вокер

    Вынуждают народ носить нательные крестики на цепях.

    • Логотип IriEro
      IriEro 45 минут назад

      Ирина

      А я-то думаю почему у всех церковных служителей золотые кресты размером с ладонь висят на таких же золотых толстенных цепях...

  • Логотип Сергей Коваленко
    Сергей Коваленко 34 минуты назад

    Зачем эта статья? Хайпануть решили? Какой процент посетителей Клерка воспользуется этой нормативкой? Слабо то же самое написать про обложение НДС предметов исламского культа?

    • Логотип IriEro
      IriEro 24 минуты назад

      Ирина

      Сами прочитайте постановление правительства от 31.03.2001 № 251. Там про предметы

      исламского культа

      ничего не сказано.

  • Логотип NVF
    NVF 27 минут назад

    в письме Минфина и Постановлении, так же как и в статье нет и намека на конфессию

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Обзоры для бухгалтера

Таиланд вводит налог на зарубежные доходы, а Илон Маск призвал занимать места в очереди на чипирование

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: продолжается поиск «крайнего» ответственного за падение рубля, стали известны детали бюджета-2024, банки хотят повышать ипотечные ставки по невыгодным договорам, из белорусского БНБ-банка выгоняют нерезидентов, а Тинькофф выпустил анти-фродных роботов.

12
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Инвестиции

Как привлечь инвестиции в компанию? Три работающих способа

Есть три основных способа для привлечения дополнительных денег в бизнес: кредиты, гранты, венчурные и частные инвестиции. Последний способ является таким же доступным, как и первые два.

Как привлечь инвестиции в компанию? Три работающих способа
7
Логотип proffnalog
proffnalog
Обзоры для бухгалтера

Глава ФНС России подвел итоги работы ведомства, а Минфин указал на основные задачи

Повышение ставок основных налогов не предусмотрено проектом бюджета на 2024-2026 годы. Об этом говорили на заседании расширенной коллегии ФНС.

4
Логотип «Контур»
«Контур»
НК РФ

Летние нововведения в НК РФ: как изменилась работа на спецрежимах

Налоговый кодекс снова изменили. В этот раз существенные изменения затронули тех, кто работает на УСН, АУСН и ПСН (патенте). Разбираемся, как налогоплательщикам, применяющим спецрежим, работать по новым правилам.

Летние нововведения в НК РФ: как изменилась работа на спецрежимах
30
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Валютные операции

Валютные переводы и платежи: актуальные ограничения и решения в 2023 году

За последние два года из-за сложной геополитической ситуации некоторые «недружественные» страны ввели санкции в отношении России. Это стало причиной контрсанкционных мер, в том числе ограничений по валютным операциям. Как закон регулирует трансграничные переводы, какие ограничения у бизнеса появились из-за новых правил и какие решения по выплатам за рубеж и из-за рубежа на сегодня предлагает рынок, разберем в статье.

Валютные переводы и платежи: актуальные ограничения и решения в 2023 году
1
276
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Ставки растут, а Сочи и Москва опять (всегда) дорожают. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел июль-август. Смотрим, что произошло на месяц, думаем, что будет дальше. Спойлер: опять всё дорожает.

Ставки растут, а Сочи и Москва опять (всегда) дорожают. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
71
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Отмена транспортного налога, скидки по ЖКХ, бесплатные лекарства и другие меры поддержки многодетных семей

Рассматривается предложение по установлению единого перечня мер поддержки многодетных семей. Новые меры по социальной поддержке.

38
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Налоговые проверки

Интерес к «старым» сделкам. Может ли налоговая запросить документы?

🙅‍♂Фискалы могут запросить документы или информацию по сделкам 3-х летней давности. Рассказываю, как быть в этой ситуации, чтобы не нажить себе лишних проблем.

1
98
Логотип Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
Обзор судебной практики

Исключение из реестра имущества, облагаемого по кадастровой стоимости

В очередной раз победа о признании частично недействующим постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость». В этот раз, Правительство Москвы капитулировала не начав борьбу.

27
Читать еще
Мнения