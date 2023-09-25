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Маркетплейсы

🎓 Вебинар. Работа бухгалтера с маркетплейсом: учет, налоги, документы. Уже сегодня в 11:00 мск!

Маркетплейсы набирают обороты и все больше продавцов уходят в онлайн-продажи. Растет спрос на бухгалтеров по работе с маркетплейсами. Узнайте специфику торговли на маркетплейсе и зайдите в эту нишу.
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Чтобы стать бухгалтером компании, работающей с маркетплейсом, надо разобраться в схеме документооборота с маркетплейсом, а также как проводить эти операции в учете.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 74%, всего за 499 рублей!

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Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

На вебинаре разберем:

  • Работа с WB и Ozon: личный кабинет, схемы работы.

  • Маркировка товаров для маркетплейсов.

  • Как начать вести бухгалтерский и налоговый учет для селлера на маркетплейсах.

  • Какой режим налогообложения выбрать.

  • Какие документы запрашивать у каждого маркетплейса.

  • Как правильно рассчитать налог.

  • Нужно ли сдавать отчетность в ФТС.

  • В какой программе работать.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

Комментарии

1
  • Логотип olspa
    olspa 55 минут назад

    Сколько по времени идет вебинар? Будет ли запись?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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