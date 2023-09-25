🎓 Вебинар. Работа бухгалтера с маркетплейсом: учет, налоги, документы. Уже сегодня в 11:00 мск!

Маркетплейсы набирают обороты и все больше продавцов уходят в онлайн-продажи. Растет спрос на бухгалтеров по работе с маркетплейсами. Узнайте специфику торговли на маркетплейсе и зайдите в эту нишу.

Чтобы стать бухгалтером компании, работающей с маркетплейсом, надо разобраться в схеме документооборота с маркетплейсом, а также как проводить эти операции в учете.

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Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

На вебинаре разберем:

Работа с WB и Ozon: личный кабинет, схемы работы.

Маркировка товаров для маркетплейсов.

Как начать вести бухгалтерский и налоговый учет для селлера на маркетплейсах.

Какой режим налогообложения выбрать.

Какие документы запрашивать у каждого маркетплейса.

Как правильно рассчитать налог.

Нужно ли сдавать отчетность в ФТС.

В какой программе работать.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!