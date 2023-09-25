🎓 Вебинар. Работа бухгалтера с маркетплейсом: учет, налоги, документы. Уже сегодня в 11:00 мск!

Чтобы стать бухгалтером компании, работающей с маркетплейсом, надо разобраться в схеме документооборота с маркетплейсом, а также как проводить эти операции в учете.
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Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
На вебинаре разберем:
Работа с WB и Ozon: личный кабинет, схемы работы.
Маркировка товаров для маркетплейсов.
Как начать вести бухгалтерский и налоговый учет для селлера на маркетплейсах.
Какой режим налогообложения выбрать.
Какие документы запрашивать у каждого маркетплейса.
Как правильно рассчитать налог.
Нужно ли сдавать отчетность в ФТС.
В какой программе работать.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
Комментарии1
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