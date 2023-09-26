🎓Вебинар и мастер-класс. НДС за 3 квартал: что нового и как заполнить декларацию без ошибок. 11 октября в 15:00 мск!

Проверьте, все ли изменения сможете учесть при составлении отчетности НДС с учетом разъяснений налоговиков.

Подходит срок сдачи декларации по НДС за 3 квартал. Изменений немало: в порядке уплаты налога, составе необлагаемых операций, формировании налоговой базы. Плюс отдельно надо разобраться в особенностях определения места реализации для целей НДС при работе с контрагентами из ЕАЭС и других государств.

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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

На вебинаре разберем:

Новое в порядке уплаты НДС и представления отчетности в 2023 году.

Изменения в счетах-фактурах

Особенности определения места реализации для целей НДС при работе с контрагентами из ЕАЭС и других государств.

Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы. Нюансы формулировок договора и НДС- последствия.

Изменения в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках.

Новые правила Налогового кодекса для налоговых агентов по НДС.

Ждем Вас на вебинаре 11 октября в 15:00 мск!