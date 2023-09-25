Если начисление зарплаты было, а выплаты не было, в уведомлении по ЕНП будут взносы, но не будет НДФЛ

Об этом рассказывают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Причина отсутствия в уведомление НДФЛ – это отсутствие выплат в период с 23.08 по 22.09.
Между тем, одной из наших подписчиц налоговой инспектор сообщил, что НДФЛ идет по начислению, а не по выплате и раз было начисление зарплаты, то будет и НДФЛ в уведомлении. Шокированный бухгалтер на всякий случай решила узнать у коллег, не пропустила ли она какие-то нововведения.
Коллеги успокоили – НДФЛ считают кассовым способом при выплате зарплаты. Раз не было выплат, то и НДФЛ нет.
А вам задают вопросы по поводу отсутствия НДФЛ в уведомлении при наличии там страховых взносов?
Комментарии3
Королевская
что такое "пор" ?
ОльгаГлавный бухгалтер
Только что получила рассылку по поводу несдачи уведомления по НДФЛ за август. У нас вообще с 23.07 по 22.08 начислений не было. Вот думаю, отвечать или нет. Робот же рассылает.
Людмила М.Бухгалтер
Странно. Недавно на клерке разбирали вопрос про ндфл. Было начисление. Была выплата. Но ндфл удержали меньше. Специалисты клерка рекомендовали заполнять и 6 ндфл 1 раздел и уведомление по удержанному налогу. А не начисленному. А доудержанный добавлять в уведомление того периода, в котором доудерживаем. Теперь налоговики говорят другое. 🤦♀️