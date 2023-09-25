Если начисление зарплаты было, а выплаты не было, в уведомлении по ЕНП будут взносы, но не будет НДФЛ

Бухгалтерам, которые сдали уведомление пор ЕНП в сентябре только со страховыми взносами, звонят из налоговой инспекции и спрашивают: «Где НДФЛ?»

Об этом рассказывают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Причина отсутствия в уведомление НДФЛ – это отсутствие выплат в период с 23.08 по 22.09.

Между тем, одной из наших подписчиц налоговой инспектор сообщил, что НДФЛ идет по начислению, а не по выплате и раз было начисление зарплаты, то будет и НДФЛ в уведомлении. Шокированный бухгалтер на всякий случай решила узнать у коллег, не пропустила ли она какие-то нововведения.

Коллеги успокоили – НДФЛ считают кассовым способом при выплате зарплаты. Раз не было выплат, то и НДФЛ нет.

А вам задают вопросы по поводу отсутствия НДФЛ в уведомлении при наличии там страховых взносов?