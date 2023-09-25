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Уведомление по ЕНП

Если начисление зарплаты было, а выплаты не было, в уведомлении по ЕНП будут взносы, но не будет НДФЛ

Бухгалтерам, которые сдали уведомление пор ЕНП в сентябре только со страховыми взносами, звонят из налоговой инспекции и спрашивают: «Где НДФЛ?»
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Об этом рассказывают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Причина отсутствия в уведомление НДФЛ – это отсутствие выплат в период с 23.08 по 22.09.

Между тем, одной из наших подписчиц налоговой инспектор сообщил, что НДФЛ идет по начислению, а не по выплате и раз было начисление зарплаты, то будет и НДФЛ в уведомлении. Шокированный бухгалтер на всякий случай решила узнать у коллег, не пропустила ли она какие-то нововведения.

Коллеги успокоили – НДФЛ считают кассовым способом при выплате зарплаты. Раз не было выплат, то и НДФЛ нет.

А вам задают вопросы по поводу отсутствия НДФЛ в уведомлении при наличии там страховых взносов?

Комментарии

3
  • Логотип Королева
    Королева 35 минут назад

    Королевская

    сдали уведомление пор ЕНП

    что такое "пор" ?

  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 13 минут назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    Только что получила рассылку по поводу  несдачи уведомления по НДФЛ за август. У нас вообще с 23.07 по 22.08 начислений не было. Вот думаю, отвечать или нет. Робот же рассылает.

  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    10 минут назад

    Людмила М.Бухгалтер

    Странно. Недавно на клерке разбирали вопрос про ндфл. Было начисление. Была выплата. Но ндфл удержали меньше. Специалисты клерка рекомендовали заполнять и 6 ндфл 1 раздел и уведомление по удержанному налогу. А не начисленному. А доудержанный добавлять в уведомление того периода, в котором доудерживаем. Теперь налоговики говорят  другое. 🤦‍♀️

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